Grote: Weniger Straftaten in Hamburg

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) rechnet mit einer erfreulichen Entwicklung der Kriminalstatistik der Polizei. Bei fast allen Straftaten habe es im vergangenen Jahr einen Rückgang gegeben, besonders stark bei Wohnungseinbrüchen sagte Grote am Dienstagabend in der Sendung "Treffpunkt Hamburg" bei NDR 90,3.

Weniger Einbrüche, mehr Körperverletzungen

Die Arbeit der Sonderkommision "Castle" zeige Erfolg, erklärte der Innensenator. Die Zahl der Einbrüche sei im zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen. Auch bei den Taschendiebstählen und bei der schweren Gewaltkriminalität habe es im vergangenen Jahr weniger Straftaten gegeben. Nur bei der Zahl der Körperverletzungen gebe es einen leichten Anstieg. "Wir haben insgesamt eine geringere Kriminalität", sagte Grote. Und das trotz zahlreicher Herausforderungen, zu denen er unter anderem die Bewältigung der Flüchtlingssituation und auch die Vorkommnisse an Silvester vor einem Jahr zählte, als es Hunderte Übergriffe auf Frauen gab. Offiziell vorgelegt wird die polizeiliche Kriminalstatistik Anfang kommenden Monats.

Mehr Videoüberwachung geplant

Um die Arbeit der Polizei zu erleichtern, will Grote die Videoüberwachung in Hamburg ausweiten - wahrscheinlich auch am Jungfernstieg. "Die Polizei erarbeitet gerade ein Konzept, an welchen Orten Videokameras in Zukunft sinnvoll auch eingesetzt werden können. Es gelten ja auch nach wie vor auch rechtliche Rahmen-Bedingungen dafür. Es wird aber ein intensiverer Einsatz sein, als wir ihn bisher hatten." Wo die neuen Überwachungskameras aufgestellt werden, soll spätestens bis zum Sommer feststehen, kündigte Grote an.

