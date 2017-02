Stand: 27.02.2017 06:27 Uhr

Geflohener Sicherungsverwahrter gefasst

Die Hamburger Polizei hat den am Donnerstag geflohenen Sicherungsverwahrten gefasst. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos nahmen den 48-Jährigen am Sonntagnachmittag in einem Hochhaus im Kreuzbergweg im Stadtteil Rahlstedt fest. Zielfahnder hatten ihn ausfindig gemacht und die Kollegen verständigt.

Sicherungsverwahrter nicht mehr flüchtig Hamburg Journal - 26.02.2017 19:30 Uhr Nach drei Tagen hat die Hamburger Polizei einen geflohenen Sicherungsverwahrten am Sonntag wieder gefasst. Zielfahnder hatten den 48-Jährigen ausfindig gemacht







Der Mann war vor vier Tagen nach einem Termin bei einem Psychotherapeuten getürmt. Er war 2009 wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Ein Justizvollzugsbediensteter hatte den Mann am Donnerstagvormittag zu dem Psychotherapie-Termin begleitet. Nach Ende der Sitzung stellte der Beamte fest, dass der 48-Jährige sich aus der Praxis entfernt hatte.

Seit 2014 in Sicherungsverwahrung

Der Mann war unter anderem wegen eines Überfalls auf ein Geschäft in Wandsbek zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Nach Verbüßung der Strafe 2014 war er in die Sicherungsverwahrung gekommen und saß seitdem in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel.

Justizsenator unter Druck

Bei vorherigen Terminen war er stets zurückgekehrt, hieß es. Wegen der Panne musste sich Justizsenator Till Steffen (Grüne) bereits am Freitag im Justizausschuss verantworten. Es seien Anordnungen des Gerichts gewesen, die zu Lockerungen beim Flüchtigen Sicherungsverwahrten führten, erklärte er dort. Denn es gehöre zum Konzept, dass jemand nur noch begleitet und nicht mehr bewacht wird, wenn er zu seinem Therapeuten außerhalb der Anstalt geht.

