G20-Randale: Bewährungsstrafe für 29-Jährigen

Das Hamburger Amtsgericht hat am Dienstag einen 29-Jährigen wegen Flaschen- und Steinwürfen bei den G20-Protesten zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Tscheche hatte gestanden, am Abend des 7. Juli 2017 auf St. Pauli fünf Steine und zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Der Tscheche saß knapp drei Monate in Untersuchungshaft, nun ordnete das Gericht seine Freilassung an.

Verurteilung unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs

"Ich habe mich von der aggressiven Stimmung, die zwischen Polizisten und Demonstranten herrschte, hinreißen lassen", sagte der 29-Jähriger laut Erklärung, die sein Verteidiger verlas. Das Gericht sprach den Barmann aus Prag des schweren Landfriedensbruchs, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig. Als Bewährungsauflage muss der 29-Jährige 1.600 Euro an die Staatskasse zahlen und eine DNA-Probe abgeben.

Ein verdeckt eingesetzter Polizist hatte im Prozess ausgesagt, der Angeklagte habe die Steine und Flaschen innerhalb von zehn Minuten auf die Polizisten geworfen und mindestens dreimal getroffen. Ob jemand verletzt wurde, konnte das Gericht nicht feststellen. Der Verteidiger sprach sich für eine Bewährungsstrafe an der unteren Grenze von sechs Monaten aus, die Staatsanwaltschaft für ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung.

