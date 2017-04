Stand: 10.04.2017 14:16 Uhr

G20-Gipfel: Tourismusbranche in Sorge

Die Hamburger Tourismuswirtschaft blickt mit Sorge auf den bevorstehenden G20-Gipfel im Juli und die möglichen Ausschreitungen bei den Demonstrationen. Die Bilder, die während des Gipfels um die Welt gingen, seien dafür entscheidend, ob Hamburger weiterhin für Touristen interessant sei oder nicht, hieß es bei einem Branchen-Treffen am Montag. Für den Vorsitzenden des Hamburger Tourismusverbandes steht fest: Die Hansestadt gehört zu den lebenswertesten Metropolen weltweit. Sie sei weltoffen und tolerant - Werte, die auch während des G20-Gipfels verteidigt werden müssten, so Norbert Aust. Er warnte vor einem Imageschaden für die Stadt durch Krawalle.

Appell: Protest soll friedlich bleiben

Sein Appell: die Hamburger sollten für ihre Stadt eintreten. "Wir sollten zeigen, wofür wir stehen", sagte Aust. "Deswegen ist es nicht richtig zu sagen, am 7. und 8. Juli fahre ich lieber in den Urlaub, dann bin ich nicht in Hamburg. Sondern ich finde, auch die Hamburger müssen sich zeigen." Den G-20-Regierungschefs müsse deutlich gemacht werden, wo sie versagt haben, aber friedlich. "Das geht aber nicht mit Gewalt. Das erzeugt nur Gegengewalt", mahnte der Geschäftsführer der Schmidt-Theater an der Reeperbahn.

Wer übernachtet wo?

Anlass für Spekulationen gibt derweil die Frage, in welchen Hotels die Staats- und Regierungschefs übernachten werden. Spitzenhotels wie das Hotel "Vier Jahreszeiten", das "Atlantic Kempinski" oder das "Grand Elysée Hamburg" äußern sich nicht zu ihren möglichen Gästen. Nach unbestätigten Angaben des "Hamburger Abendblatts" (Montagsausgabe), soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im "Atlantic" wohnen.

Trump nur kurz in Hamburg?

Nach Angaben der Agentur Interplan, die für das Auswärtige Amt die Zimmervermittlung für die G20-Delegationen übernommen hat, beläuft sich der Bedarf an Zimmern für die Delegationen auf rund 9.000. Offen ist, wo beispielsweise US-Präsident Donald Trump unterkommt. Spekuliert wird, ob er möglicherweise am ersten Gipfeltag (7. Juli), in Hamburg einfliegt und die Stadt bereits am Abend wieder verlässt.

Bei dem Treffen von 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern der Europäischen Union am 7. und 8. Juli werden in der Hansestadt mehr als 100.000 Gegendemonstranten erwartet, darunter mehrere Tausend gewaltbereite Linksextremisten. Der Gipfel, zu dem neben US-Präsident Trump auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin kommen wollen, wird von mehr als 15.000 Polizisten beschützt.

