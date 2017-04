Stand: 07.04.2017 13:18 Uhr

Frau mit heißem Öl übergossen: Haftstrafe

Das Hamburger Landgericht hat am Freitag in zweiter Instanz einen 50-jährigen Afghanen wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Er hatte seine damalige Ehefrau im September 2015 mit heißem Öl übergossen.

Gericht: Niedrige Beweggründe

Videos 02:21 min Prozess: Mildere Strafe wegen Verfahrensfehler? 22.02.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Ein Mann hatte seine Frau mit heißem Öl überschüttet und war dafür zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach einer Revision hofft er nun auf ein milderes Strafmaß. Video (02:21 min)

Das Gericht hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, wie NDR 90,3 berichtete. Man wollte dem Angeklagten die Chance geben, mehr dazu zu sagen, was ihn zu der Tat getrieben hat. In erster Instanz hatte der kleine grauhaarige Mann lediglich eine Erklärung über seinen Anwalt verlesen lassen. Diesmal sagte er aus. Aber das Gericht glaubte ihm weniger als seiner Frau und den erwachsenen Kindern, die im Prozess als Zeugen auftraten. Und so kam man wieder zu dem Schluss, der 50-Jährige habe heimtückisch aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Es sei keine Tat im Affekt gewesen. Der Richter sagte in seiner Urteilsbegründung, der Mann habe aus sexuellem Frust gehandelt - der gewünschte Geschlechtsverkehr hatte am Morgen nicht geklappt. Danach habe er seine Frau unter die Dusche geschickt, einen Topf mit drei Litern Öl aufgesetzt und sie damit im Bad übergossen. Die 49-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Dass der Mann, der weder lesen noch schreiben kann, nach der Flucht aus Herat in Deutschland einem Kulturschock erlegen sei - das glaubten die Richter nicht. Die Familie lebte auch nach 20 Jahren im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sozial isoliert. Der Mann habe sich 20 Jahre lang einfach nicht integrieren wollen, so der Richter.

