Stand: 05.03.2017 06:28 Uhr

Ferien-Stillstand auf mehreren S-Bahnstrecken

Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen sich ab Montagfrüh auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof und zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel fährt zwei Wochen lang kein Zug. Die S-Bahn nutzt Hamburgs Frühjahrsferien für ein ganzes Bündel an Baumaßnahmen. Da aber Niedersachsen und Schleswig-Holstein keine Ferien haben, sind vor allem Pendler stark betroffen.

Links Link Aktuelle Fahrplan-Abweichungen Wegen der Bauarbeiten müssen sich S-Bahn-Kunden auf Verspätungen einstellen. Die Internetseite der S-Bahn Hamburg informiert. extern

City-Tunnel ist dicht

Stärkste Auswirkungen hat die Vollsperrung des sogenannten City-Tunnels zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof. Keine S-Bahn fährt die beiden Tunnel-Stationen Stadthausbrücke und Jungfernstieg an. Beide Haltestellen werden aufwendig modernisiert, inklusive Erneuerung der Bodenbeläge.

Keine Ersatzbusse in der Innenstadt

Einen Busersatzverkehr spart sich die S-Bahn Hamburg. Sie ruft die Fahrgäste auf, vorhandene Buslinien und die U 3 zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken zu nutzen. Der Zeitverlust beträgt bis zu 20 Minuten. Die S 3 (Pinneberg-Stade) wird zwischen Altona und Hauptbahnhof über die Verbindungsbahn und Dammtor umgeleitet.

Zum Flughafen mit der S 11

Voll gesperrt wird auch die S 1 zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel, dort fahren Ersatzbusse. Die Fahrzeit kann sich bis zu 20 Minuten verlängern. In Ohlsdorf geht es neben der Bahnsteigsanierung auch um neue Gleise und Weichen, und die Station Kornweg soll durch einen Aufzug barrierefrei werden. Den Flughafen erreicht man nur mit der S 11, die ab Altona über Dammtor fährt. Und in Blankenese werden die Bahnsteigkanten an Gleis 2 und 3 saniert. Deshalb fährt die S 1 zwischen Wedel und Blankenese nur im 20-Minuten-Takt. In die Modernisierung der Hamburger S-Bahnhöfe investiert die Bahn 48 Millionen Euro.

Weitere Informationen mit Video Olympiapläne sollen S-Bahn-Probleme lösen Immer wieder gab es zuletzt Ausfälle im S-Bahnverkehr. Jetzt will der rot-grüne Senat Maßnahmen umsetzen, die teilweise für die Olympia-Bewerbung entwickelt worden waren. (24.02.2017) mehr mit Video Steigende Fahrgastzahlen bei Hamburger S-Bahn Die Hamburger S-Bahn hat 2016 einen neuen Fahrgastrekord registriert. Mehr als 277 Millionen Passagiere nutzten das Streckennetz - 3,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. (30.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.03.2017 | 08:00 Uhr