Fast 350 Videokameras an Hamburger Schulen

An Hamburgs Schulen werden derzeit 348 Videokameras eingesetzt. Sie sollen die Sicherheit von Schülern und Lehrkräften gewährleisten sowie Einbrüche und Sachbeschädigungen verhindern. Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Zahl leicht erhöht, teilte die Schulbehörde am Sonntag mit.

Auch 86 Kamera-Attrappen im Einsatz

Die Aufzeichnung werde nach sechs Wochen automatisch gelöscht, wenn keine Anhaltspunkte für eine Auswertung vorliegen. Darüber hinaus gibt es 86 Kamera-Attrappen an den Schulen, die Kriminelle abschrecken sollen.

Probleme mit Vandalismus und Einbrüchen

Immer wieder gibt es Probleme mit Einbrüchen oder Vandalismus. Die Schulbehörde stellte klar: Dies sei keineswegs auf Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen beschränkt. Deshalb sind auch an Gymnasien in gutbürgerlichen Gegenden Kameras im Einsatz.

Laut Behörde werden nur Bilder aufgenommen

Die Kameras dienen nach Angaben der Schulbehörde allein der Bildaufzeichnung. Das Abhören oder Aufzeichnen von Tönen sei nicht zulässig. Auch würden die Bilder auf einem eigenständigen System verarbeitet und nicht etwa über Funk oder ein drahtloses Netzwerk übertragen. Die FDP hatte sich um den Datenschutz gesorgt und eine Anfrage an den Senat gerichtet, die NDR 90,3 vorliegt.

Überwachung überwiegend ohne Monitor

330 der 348 Videokameras arbeiteten laut Behörde in einem sogenannten "Black-Box-Verfahren": Dabei ist die Videoüberwachung nicht gleichzeitig auf einem Monitor sichtbar. Eine Auswertung erfolge nur nach einem konkreten Anlass.

Kameras nur auf Antrag der Schulen

Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung ist laut Schulbehörde das Hamburgische Schulgesetz sowie die Schul-Datenschutzverordnung. Die Kameras müssen von den Schulen beantragt und von der Schulbehörde genehmigt werden. Jeweils nach einem Jahr würde "die Erforderlichkeit der Videoüberwachung neu bewertet".

