Stand: 10.02.2017 06:46 Uhr

Elbvertiefung: Hamburg will Pläne schnell ändern

Nach dem Urteil des Bundesverwaltunsgerichts zur Elbvertiefung drückt die Hamburger Wirtschaftsbehörde aufs Tempo. Zwar müsse bei den Planungsunterlagen nachgebessert werden, das sei aber eher eine Frage von Monaten als von Jahren, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) in der Sendung Treffpunkt Hamburg bei NDR 90,3.

"Ich spreche nicht von Jahren, sondern Monaten"

Die Elbvertiefung müsse kommen und sie werde kommen, sagte Horch. Sie sei von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Hamburger, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. "Deshalb werden wir uns bemühen, in möglichst kurzer Zeit und da spreche ich nicht von Jahren, sondern Monaten - die Dinge auf den Weg zu bringen", sagte Horch. Denn der Wirtschaftssenator hält die Auflagen für überschaubar, die die Behörden vom Gericht bekommen haben. Der Schutz einer seltenen Pflanze, ein neues Ausgleichsgebiet - das sei zu schaffen, sagte Horch. Die viel schwierigeren Aufgaben seien gemeistert und vom Gericht akzeptiert worden.

Braasch: "Das ist keine Kleinigkeit"

Manfred Braasch vom BUND bremste den Optimismus des Wirtschaftssenators. Die Bagger könnten noch lange nicht loslegen: "Ob man an der Unterelbe tatsächlich die geeigneten Maßnahmen findet, um den schwerwiegenden Eingriff auszugleichen, das steht in den Sternen. Das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Petitesse, die man in ein paar Monaten nachbessert, sondern das ist echt eine Herkulesaufgabe." Vor allem den Öko-Ausgleich hätten die Behörden deutlich unterschätzt, deshalb müssten sie jetzt komplett neu planen. Das würden sich die Umweltverbände genau anschauen und dann entscheiden, wie sie damit umgehen, so Braasch. Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF wollen heute bei einer Pressekonferenz eine erste Analyse des Urteils zur Elbvertiefung vorlegen.

Bundesverwaltungsgericht fordert Nachbesserungen

Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Pläne für die Elbvertiefung am Donnerstag weitgehend gebilligt. Das Gericht betonte bei der Urteilsverkündung in Leipzig, Teile der Planungen seien zwar rechtswidrig, dies führe jedoch nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses. Die Behörden könnten die Mängel mit ergänzenden Planungen beheben. Der Vorsitzende Richter Rüdiger Nolte rügte den von Hamburg und dem Bund vorgelegten Planfeststellungsbeschluss in seiner jetzigen Form als "rechtswidrig". Er betonte jedoch auch: "In Relation zur Vielzahl der von den Klägern erhobenen Mängel hält sich die Zahl der gerichtlichen Einwände in engen Grenzen." In den meisten und vor allem in den grundlegenden Punkten hielten die Planungen den rechtlichen Anforderungen stand.

Was wird aus dem Schierlings-Wasserfenchel?

Die Bundesverwaltungsrichter bemängelten zum einen eine mangelhafte Verträglichkeitsprüfung für die streng geschützte Pflanzenart Schierlings-Wasserfenchel, die nur an der Elbe vorkommt. Mögliche Auswirkungen eines erhöhten Salzgehaltes durch die Elbvertiefung seien nicht ausreichend geprüft worden. Zum anderen beanstandete der 7. Senat die Regelungen zur sogenannten Kohärenzsicherung in Niedersachsen. Das sind Ausgleichsmaßnahmen, die vorgenommen werden müssen, weil die Elbvertiefung zu Beeinträchtigungen von Naturschutzgebieten führt. Auch hier seien weitere Planungen nötig. Damit ist ein Beginn der Elbvertiefung vorerst weiter nicht in Sicht. Hamburg sucht nun unter Hochdruck nach einer anderen ökologischen Ausgleichsfläche. Das vorgesehene Gebiet hatte das Bundesverwaltungsgericht abgelehnt.

