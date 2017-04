Stand: 02.04.2017 14:35 Uhr

CDU kritisiert Hamburgs Flüchtlingskosten

Die CDU-Fraktion in Hamburg hat am Sonntag die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen kritisiert. Wie aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervorgeht, hat die Stadt Hamburg im vergangenen Jahr rund 900 Millionen Euro für Flüchtlinge ausgegeben. Darunter fielen Kosten für Unterbringung, Betreuung, Verpflegung, Deutschkurse, Arztbesuche, Dolmetscher sowie die besondere Betreuung Minderjähriger. Die Senatsantwort liegt NDR 90,3 vor.

CDU: Kosten "völlig aus dem Ruder gelaufen"

Nach derzeitigem Stand rechnet die Stadt nach NDR Informationen 375 Millionen Euro für Personal, Reinigung, Catering und Sicherheitsdienste in den Erstaufnahmen ab. Das sind mehr als ein Drittel der Gesamtkosten von 900 Millionen Euro. Wie es in der Senatsantwort hieß, wolle die Stadt eine abschließende Abrechnung in Kürze bekanntgeben. Die Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Karin Prien, sagte, die Flüchtlingskosten seien offensichtlich völlig aus dem Ruder gelaufen.

Hamburg will 8.000 Erstaufnahmeplätze abbauen

Laut offiziellen Angaben leben zurzeit 51.500 Flüchtlinge in Hamburg, 8.300 davon in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wie der Flüchtlingskoordinator mitteilte, könnten in diesem Jahr 8.000 Erstaufnahme-Plätze abgebaut werden, sollten weiterhin so wenige Flüchtlinge wie zurzeit nach Hamburg kommen.

