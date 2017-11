Stand: 15.11.2017 15:04 Uhr

16-Jähriger bedroht Busfahrer mit Machete

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagabend einen 16-Jährigen festgenommen, der einen Busfahrer mit einer Machete bedroht haben soll. Nach Angaben der Beamten machte der 42-Jährige gerade in Barmbek Pause in einem Linienbus, als der Jugendliche plötzlich mit einer Machete auf die Bustür einschlug, bis diese zerbrach. Der 16-Jährige soll den Fahrer aufgefordert haben, die Bustür zu öffnen und gedroht haben, diesen umzubringen.

Fahrer trickste 16-Jährigen aus und flüchtete

Der 42-Jährige sagte zu dem jungen Mann, er könne ihm die hintere Tür aufmachen. Als dieser dann tatsächlich hinten einstieg, flüchtete der Fahrer durch die Vordertür in das Bahnhofsgebäude und schloss sich in einem Aufenthaltsraum ein. Die Polizei nahm den 16-Jährigen mutmaßlichen Täter später im Wiesendamm fest. Die Machete fanden die Beamten erst im Rahmen ihrer Ermittlungen.

Später tauchte ein 17-Jähriger mit Schnittverletzungen an der Hand in einem Krankenhaus auf und gab an, dass die Verletzungen von einer Machete stammten. Nach ersten Ermittlungen hatte der Jugendliche den 16-Jährigen zunächst begleitet und wollte ihn offenbar von seiner Tat abhalten. Zuvor hatten die beiden vermutlich um Geld gestritten.

