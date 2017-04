Budni und Edeka gegen den Rest der Drogerie-Welt

Die Hamburger Traditionsfirma Budnikowsky plant gemeinsam mit Edeka den Aufbau einer neuen Drogeriemarktkette. Das hat der größte deutsche Lebensmittelhändler am Dienstag bekannt gegeben. Damit blasen Edeka und "Budni" zum Angriff auf die Marktführer dm und Rossmann.

Gemeinsames Unternehmen gegründet

Bereits im Februar gründeten die beiden Firmen ein gemeinsames neues Unternehmen, bestätigte Edeka-Chef Markus Mosa. Jetzt soll kräftig expandiert werden. Mosa halte 50 neue Märkte pro Jahr für eine realistische Größenordnung. Möglich seien auch Shops in den Supermärkten. Starten wolle man 2018. Ob dies unter der in Hamburg bereits eingeführten und bekannten Marke Budni passiere, das sei noch nicht entschieden.

In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen, an dem Budnikowsky zunächst eine Dreiviertelmehrheit hält, werden Logistik und Verwaltung gebündelt. Die rund 180 "Budni"-Geschäfte der regionalen Kette sollen in einer anderen Gesellschaft gebündelt werden. Diesem Vorhaben müssen allerdings noch die Kartellbehörden zustimmen.

Edeka steigert Umsätze

Der genossenschaftliche Edeka-Verbund stellte am Dienstag außerdem seine Bilanz 2016 vor. Demnach steigerte der Konzern seine Umsätze im vergangenen Jahr weiter. Insgesamt erhöhten sich die Erlöse um 2,5 Prozent auf 49,6 Milliarden Euro. Gut die Hälfte davon entfallen auf 4.000 selbstständige Kaufleute mit 5.900 Märkten, die um 3,8 Prozent auf 25,2 Milliarden Euro zulegten. Die Discount-Tochter Netto erreichte ein Plus von 2,6 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro.