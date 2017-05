Stand: 10.05.2017 06:42 Uhr

Bauarbeiten: Es wird wieder eng rund um Hamburg

Autofahrer müssen auf den Autobahnen 7 und 1 rund um Hamburg am kommenden Wochenende viel Geduld aufbringen. Mehrere Baustellen werden den Verkehr auf den Autobahnen voraussichtlich behindern. Grund für die Bauarbeiten sind unter anderem Fahrbahnerneuerungen. Wie die Verkehrsbehörde mitteilte, wird auf der A 7 der Abschnitt zwischen Heimfeld und Moorburg ab Freitagabend 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr auf eine Spur verengt.

Bauarbeiten nur bei gutem Wetter

Das ist nicht neu: Auf dem Abschnitt wurde bereits im vergangenen September die Fahrbahn erneuert. Weil die Behörde mit der Qualität nicht zufrieden ist, finden nun wieder Bauarbeiten statt - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit: "Gussasphalt kann nur bei trockenem Wetter und Temperaturen über dem Gefrierpunkt eingebaut werden", sagte Behördensprecherin Susanne Meinecke.

Nachts auch in Gegenrichtung Verengungen

Zwischen Waltershof und Moorburg muss die A 7 wegen Reparaturarbeiten ebenfalls auf eine Spur verengt werden, allerdings nur in den Nächten zum Sonnabend und Sonntag. Tagsüber sollen alle drei Fahrspuren in Richtung Hannover und Bremen frei sein.

An der Auffahrt Bahrenfeld gibt es ab Samstagabend bis Sonntagnachmittag außerdem Asphaltierungsarbeiten. Dafür wird die Auffahrtsrampe in Richtung Süden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weniger Spuren auf A 1 befahrbar

Auf der A 1 will die Behörde die Übergangskonstruktion zum Brückenvorfeld an der Süderelbe sanieren lassen. Zugleich wird ein weiteres Brückenbauwerk südlich davon repariert. Am Sonnabend und Sonntag werden in Richtung Süden nur zwei statt drei Spuren zur Verfügung stehen. Am Kreuz Hamburg-Ost wird am Samstagmorgen für Autofahrer in Richtung Süden ebenfalls nur eine Fahrbahn offen sein. Grund ist auch hier eine Fahrbahnsanierung.

Die aktuelle Lage auf den Straßen finden Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

