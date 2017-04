Stand: 21.04.2017 06:02 Uhr

Bauarbeiten: Auf der A 7 drohen Staus

Am Wochenende könnte es rund um den Hamburger Elbtunnel zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Die vierte Röhre wird ab heute Abend um 20 Uhr für eine Woche gesperrt. Die 15 Jahre alte Verkehrstechnik in der Röhre müsse saniert werden, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Es sollen neue Verkehrssignale mit LED-Technik installiert werden. Geplant ist außerdem, die Aufhängung der Tunneldecke und die Brandschutzeinrichtungen zu überprüfen. Bis zum 28. April werden nur die übrigen drei Tunnelröhren zur Verfügung stehen.

Vierte Elbtunnelröhre wird gesperrt Hamburg Journal 18.00 - 20.04.2017 18:00 Uhr Die vierte Elbtunnelröhre wird für eine Woche gesperrt. Es sollen neue Verkehrssignale mit LED-Technik installiert werden. Außerdem wird der Brandschutz überprüft.







A 7: Zwischen Heimfeld und Moorburg nur eine Spur frei

Ein paar Kilometer weiter südlich müssen Autofahrer auf der Autobahn 7 von Freitagabend ab 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Norden eine Baustelle mit nur einer Fahrspur passieren. Zwischen Heimfeld und Moorburg werden Fahrbahnschäden beseitigt. Die rechte und die mittlere Spur werden dafür gesperrt. Die Notmaßnahme geht auf Pfusch zurück, wie NDR 90,3 berichtete. Im vergangenen Jahr hatte eine Firma die Autobahnbrücke über die Cuxhavener Straße saniert, dabei aber holprige Bodenwellen erzeugt. Seitdem gilt dort Tempo 80 statt 120. A-7-Verkehrskoordinator Christian Merl erläuterte: "Auf Kosten der Firma wird nun am Wochenende der Asphalt wieder herausgefräst und neu gegossen."

Autofahrer, die den Abschnitt am Sonntag über die parallel verlaufene Waltershofer Straße umfahren wollen, werden nicht weiter kommen. Hier wird an den vier kommenden Sonntagen ebenfalls die Fahrbahn saniert. Auch die Auffahrt Moorburg könnte überlastet sein, denn diese dient als Ausweichmöglichkeit für die gesperrte Auffahrt Heimfeld.

Reiseverkehr, HSV und Marathon

Die Verkehrsbehörde empfiehlt dem Fernverkehr in Richtung Norden, die Baustelle weiträumig über die A 1, die A 21 und die B 205 zu umfahren. Am Wochenende ist mit viel Verkehr rund um den Elbtunnel zu rechnen, denn in mehreren Bundesländern enden die Osterferien. Außerdem hat der Hamburger SV am Sonnabend ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga und am Sonntag findet in der Hansestadt der Marathon statt, für den in der Innenstadt zahlreiche Straßen gesperrt werden. Besuchern der Veranstaltungen wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

