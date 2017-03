Stand: 31.03.2017 19:34 Uhr

Auch Hamburger auf türkischer Geheimdienstliste

Der türkische Auslandsgeheimdienst MIT hat offenbar auch mehrere Hamburger ausgespäht: Das hat der Verfassungsschutz in der Hansestadt am Freitag bestätigt."Es ist richtig, dass auch einige Hamburger Personen betroffen sind", sagte ein Sprecher. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Türkei mehrere Hundert Menschen und Institutionen in Deutschland ausspioniert, die der Gülen-Bewegung nahestehen sollen.

Weniger als 20 Betroffene

In Hamburg gerieten offenbar mehrere Einzelpersonen sowie Vereine und Organisationen ins Visier des türkischen Geheimdienstes. Nach Informationen von NDR 90,3 sind es insgesamt etwas weniger als 20. Um wen es sich dabei handelt, wollte die Polizei nicht sagen.

Gespräche mit den Betroffenen

Es werde nun im Einzelfall geprüft, welche Maßnahmen zu treffen seien. "Dazu gehören Sensibilierungs- und Beratungsgespräche der Polizei mit den Betroffenen", sagte der Verfassungsschutzsprecher. Man sei in engem Austausch mit der Polizei. In Niedersachsen wurden Betroffene gewarnt, dass ihnen bei einer Einreise in die Türkei Repressalien bis hin zur Verhaftung drohen könnten.

Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich. Der türkische Geheimdienst hatte dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit Hunderten Namen und Einrichtungen angeblicher Gülen-Anhänger übergeben - offenbar in der Hoffnung auf Unterstützung. Doch die Bundesanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Spionage ein.

Türkischer Top-Beamter unter Verdacht

Unterdessen hat die deutsche Justiz einen ranghohen Beamten der türkischen Religionsbehörde im Visier: Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" leitete der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen einen hochrangigen Funktionär des "Präsidiums für Religionsangelegenheiten" (Diyanet) ein. Es bestehe der Verdachts auf geheimdienstliche Agententätigkeit.

