Stand: 22.03.2017 14:05 Uhr

Asklepios-Betriebsrat geht an Öffentlichkeit

Nach Berichten über schwierige Arbeitsverhältnisse in Asklepios-Krankenhäusern ist der Konzernbetriebsrat am Mittwoch erstmals an die Öffentlichkeit gegangen. Er kritisierte Personalmangel und Arbeitsüberlastung vor allem im Pflegebereich des Unternehmens. "Die Arbeitsverdichtung ist wahnsinnig angestiegen", sagte die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Katharina Ries-Heidtke.

Kleinere Gewinn-Margen und Tarifverträge

Bislang würden die Gewinne auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patienten gemacht. Der Konzernbetriebrat forderte deshalb, die Gewinn-Margen zu senken, die Ausgliederung von Jobs zu stoppen und Tarifverträge für alle Häuser und alle Tochter-Unternehmen auszuhandeln. Von der Politik forderten die Arbeitnehmer-Vertreter unter anderem eine gesetzliche festgelegte Zahl an Mitarbeitern auf den Stationen, damit es zum Beispiel in den Nachtschichten genug Pflegekräfte gibt. Außerdem solle es mehr Investitionen in die Krankenhäuser geben.

Betriebsrat hielt sich bisher zurück

All diese Forderungen sind nicht neu - doch bisher kamen sie von den Gewerkschaften. Neu ist, dass sich jetzt der Konzernbetriebsrat zu Wort meldet und für mehr als 32.000 Beschäftigte spricht, die in ganz Deutschland für Asklepios arbeiten. Schlechte Arbeitsbedingungen seien aber nicht nur bei Asklepios ein Problem - sie beträfen die meisten Krankenhäuser.

In Hamburg besser als anderswo?

Die Situation in den Hamburger Asklepios-Kliniken sei allerdings deutlich besser als anderswo. Der Betriebsrat begrüßte die Ergebnisse einer Expertenkommission auf Bundesebene, die kürzlich die Einführung von Personaluntergrenzen vorgeschlagen hat. Diese sollen bis 2019 gesetzlich festgeschrieben werden.

In den Hamburger Asklepios-Kliniken arbeiten nach Angaben eines Sprechers rund 14.000 Menschen. Die Kliniken sind nicht rein privat. Sie gehören zu 25,1 Prozent der Stadt.

Klinikpersonal streikt in der Mittagspause Hamburg Journal - 21.02.2017 19:30 Uhr Das Pflegepersonal des UKE hat die Mittagspause genutzt, um gegen den Personalmangel und die zunehmende Arbeitsbelastung zu protestieren. Zudem fehle es an Anerkennung.







3,2 bei 41 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2017 | 14:00 Uhr