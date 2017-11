Stand: 15.11.2017 10:17 Uhr

Airbus verkauft 430 Flugzeuge auf einen Schlag

Es ist die größte Bestellung in der Firmengeschichte: Der europäische Flugzeugbauer Airbus mit Sitz in Hamburg und Toulouse hat auf einen Schlag 430 Flugzeuge aus der A320neo-Familie verkauft. Mit dem US-Investor Indigo Partners sei bereits Vorvertrag über den Kauf der Mittelstreckenjets unterzeichnet worden, teilte Airbus am Mittwoch auf der Luftfahrtmesse in Dubai mit.

Statt Einbruch nun Milliarden-Auftrag

Die Anbahnung des Rekordgeschäfts fällt in eine Zeit, in der der Airbus-Konzern von Korruptionsermittlungen auch gegen die frühere Firmenspitze erschüttert wird. Zudem verlief der Verkauf in diesem Jahr bislang eher schleppend. So standen bei Airbus bis Ende Oktober erst 288 Flugzeuge in den Aufstragsbüchern. Vor allem das Geschäft mit dem A380 lief schlecht. Weil schon seit Längerem keine größeren Aufträge für das Prestigeprojekt mehr eingegangen sind, hat Airbus die Fertigung heruntergefahren.

Wird aus dem nun in Dubai unterzeichneten Vorvertrag bis Jahresende eine verbindliche Bestellung, würde der Auftragsbestand in 2017 entgegen bisheriger Erwartungen doch nicht schrumpfen. Laut Preisliste hat das Geschäft einen Wert von 49,5 Milliarden US-Dollar (42,2 Milliarden Euro). Allerdings sind bei Aufträgen dieser Größenordnung hohe Rabatte üblich.

Maschinen verbrauchen weniger Sprit

Die Jets sollen bei Indigo Partners' Billigfluglinien Frontier Airlines (USA), JetSmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn) zum Einsatz kommen. Es handelt sich um 273 Exemplare in der Standardversion A320neo und 157 Maschinen in der längeren Version A321neo. Die "Neos" sind die modernisierte Neuauflage der Mittelstreckenjets. Dank neuartiger Triebwerke verspricht diese einen deutlich geringeren Spritverbrauch.

