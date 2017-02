Stand: 06.02.2017 14:14 Uhr

Afghanistan: Hamburg hält an Abschiebungen fest

Während in mehreren Bundesländern die Bedenken gegenüber Sammelabschiebungen von Menschen nach Afghanistan wachsen, will Hamburg bei seinem bisherigen Kurs bleiben. Der Sprecher von Innensenator Andy Grote (SPD), Frank Reschreiter, bestätigte auf Anfrage von NDR 90,3., dass Straftäter und alleinreisende Männer weiterhin in das Land abgeschoben würden. Allerdings werde jeder einzelne Fall sorgfältig geprüft, versicherte Reschreiter.

Afghanischer Schüler vor der Abschiebung Hamburg Journal - 19.01.2017 19:30 Uhr Muss der 15-jährige Reza zurück nach Afghanistan? Seine Familie hat einen Ausreisebescheid bekommen. Seine Mitschüler stellten prompt eine Demo auf die Beine.







Die Behörde beruft sich auf das Bundesinnenministerium, das die Lage in Afghanistan in mehreren Regionen des Landes als sicher einstuft. Flüchtlingsorganisationen dagegen kritisieren diese Einschätzung. Auch in der Rot-Grünen Koalition gab es Streit, weil sich Hamburg anders als andere Bundesländer an den Abschiebungen beteiligt.

Auch Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zweifeln

Nach Schleswig-Holstein und Berlin zweifeln laut Medienberichten auch Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz an der Sicherheitslage in dem Land. So habe das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt, dass derzeit aufgrund der "nicht hinreichend geklärten Sicherheitslage" Rückführungen nach Afghanistan "im Zweifel bis zur Klärung der Sicherheitslage zurückgestellt werden".

Das Bundesinnenministerium hatte im Oktober vergangenen Jahres nach dem Abschluss eines Rückführungsabkommens mit Afghanistan im Oktober die Bundesländer aufgefordert, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Bei den bisherigen zwei Sammelabschiebungen im Dezember und im Januar hat Hamburg insgesamt zehn afghanische Männer in ihr Heimatland zurückgeschickt. Die Hansestadt hat mit rund 20.500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften.

