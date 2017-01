Stand: 20.01.2017 18:49 Uhr

Hamburg: Kaum Afghanen von Abschiebung bedroht

Kommende Woche steht wohl die zweite bundesweite Sammelabschiebung von Afghanen an - doch nur sehr wenige der in Hamburg lebenden Afghanen müssen mit einer Ausweisung rechnen. Nach Angaben der Innenbehörde liegt die Zahl der potenziell Betroffenen nur im "zweistelligen Bereich" und auch bei ihnen setze die Stadt erst auf eine "freiwillige Rückreise unter Inanspruchnahme der bestehenden finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten". 2016 hätten 118 afghanische Staatsangehörige diesen Weg gewählt, hieß es am Freitag nach einer Sitzung des Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Zuvor hatte das Bündnis "Recht auf Stadt - Never mind the papers" zu einer Demonstration gegen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan aufgerufen. An der Veranstaltung vor dem Rathaus beteiligten sich etwa 400 Menschen.

Seit 2012: Mehr 4.700 Afghanen eingebürgert

Hamburg hat mit rund 20.500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften. Generell von einer Abschiebung ausgeschlossen seien dabei alle Afghanen, die auch eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 2012 haben sich laut Innenbehörde mehr als 4.700 Afghanen in Hamburg einbürgern lassen. Ebenfalls sicher seien jene rund 2.600 Afghanen, die eine Niederlassungserlaubnis haben, weil sie etwa schon in der Vergangenheit als Asylbewerber anerkannt wurden oder Angehörige von Deutschen sind. Zudem müssten rund 6.550 Afghanen mit einer Aufenthaltserlaubnis auf absehbare Zeit nicht mit einer Ausweisung rechnen. Ebenfalls von einer Abschiebung ausgeschlossen sind mehr als 7.400 Afghanen, deren Asylverfahren noch laufen.

Keine Abschiebungen von Familien

Die Behörden konzentrierten sich eigenen Angaben zufolge generell bei Abschiebungen auf Straftäter, Alleinstehende und erst seit kurzem in Hamburg lebende Männer ohne Integrationserfolge. Abschiebungen von alleinstehenden Frauen, Familien, Personen über 65 Jahren sowie von unbegleiteten Minderjährigen seien derzeit nicht geplant.

Grüne und Linke kritisieren erste Sammelabschiebung

An der ersten bundesweiten Abschiebung nach Afghanistan Mitte Dezember waren sieben Männer aus Hamburg dabei, davon drei Straftäter. Die oppositionelle Linke und die zur Hamburger Regierungskoalition gehörenden Grünen kritisierten die Abschiebungen scharf. Die SPD und Innensenator Andy Grote verteidigen die Entscheidung.

Abgeschobener berichtet von großer Unsicherheit

Für den im Dezember aus Hamburg abgeschobenen Hindu Samir Narang kommen alle Bemühungen zu spät. Er lebt mittlerweile in einem Sikh Tempel in Kabul, den er aus Angst nicht verlässt, und berichtet von Unsicherheit, Gewalt in seiner Umgebung und fehlender medizinischer Versorgung. Laut eines aktuellen Berichts des Hohen Flüchtlingskomissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) ist bei Neuansiedlungen zu prüfen, inwieweit die neue Situation für den Menschen sicher und menschenwürdig sei, Gesundheitsversorgung und Erwerbsmöglichkeiten vorhanden seien. Im Fall von Narang scheint dies nicht gegeben.

Widersprüchliche Aussagen zur Betreuung in Kabul

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) betont zudem in einem Schreiben vom 9. Januar an die Innenminister der Länder, es sei wichtig, dass die Abgeschobenen vor Ort "angemessen empfangen, aufgenommen und versorgt werden". Die Insassen der ersten Maschine im Dezember seien von Mitarbeitern des afghanischen Flüchtlingsministeriums, der Internationalen Organisation für Migration, Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und Bundespolizei sowie von psychosozialen Betreuern empfangen worden. Narang hingegen berichtet, dass er am Flughafen lediglich umgerechnet sieben Euro bekommen habe. Von wem genau, wisse er nicht. Ansonsten erfahre er vor Ort keine Unterstützung. Diese hätte er allerdings dringend nötig, da er über kein soziales Netz in dem Land verfüge.

Kritik von Sozialverbänden

Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) hat aufgrund des UNHCR-Berichts vor kurzem angekündigt, einen Abschiebestopp nach Afghanistan zu prüfen. Laut der Autoren hat sich die Sicherheitslage seit April 2016 "deutlich verschlechtert". Eine Unterteilung in sichere und unsichere Gebiete sei nicht sinnvoll, da das ganze Land von einem bewaffneten Konflikt betroffen sei. Eine mögliche Abschiebung eines Asylsuchenden sei deswegen individuell zu prüfen. Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas hatten den Hamburger Senat am Dienstag aufgrund des Berichts ebenfalls aufgefordert, die Abschiebungen zu stoppen.

