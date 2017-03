Stand: 30.03.2017 07:01 Uhr

245 Menschen müssen nicht zurück auf die Straße

Mit Ende des Winternotprogramms am 31. März kann Hamburg so viele Obdachlose in städtischen Einrichtungen unterbringen wie noch nie: Für 245 Menschen gibt es im Anschluss eine Unterkunft. Diese Zahl bestätigte die Sozialbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3.

Im vergangenen Jahr waren es 79 Menschen

Das ist eine deutliche Steigerung: Im vergangenen Jahr konnte die Sozialbehörde nach Abschluss des Winternotprogramms 79 wohnungslose Menschen in einer öffentlichen Wohnunterkunft unterbringen. Um möglichst viele Obdachlose dazu zu bewegen, wird im Winternotprogramm in den von der Stadt betriebenen Standorten Münzstraße und Schaarsteinweg jeder, der einen Anspruch auf einen Platz in einer Wohnunterkunft hat, von Sozialarbeitern direkt angesprochen und auf Beratungsangebote hingewiesen.

Winternotprogramm: Betten für Obdachlose Hamburg Journal - 01.11.2016 19:30 Uhr Hamburg startet das größte Winternotprogramm bundesweit. Neben den beiden Großunterkünften der Stadt mit 760 Plätzen gibt es Zwei-Mann-Container, die besonders begehrt sind.







Nicht jeder allerdings nimmt dieses Angebot auch wahr. Insgesamt stellte die Stadt in diesem Jahr 940 Schlafplätze im Winternotprogramm zur Verfügung. Für das Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot reicht die Zahl aber nicht aus. Am Donnerstag soll vor der Sozialbehörde für mehr preiswerten Wohnraum demonstriert werden.

