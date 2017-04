Stand: 12.04.2017 17:06 Uhr

Altes Brot in die Ladentheke statt in die Tonne von Lisa Maria Hagen, NDR Info

Weltweit landet rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel in der Tonne. Das meiste davon, bevor es unseren Esstisch erreicht. Was also tun gegen diese Verschwendung von Lebensmitteln? Die norddeutsche Bäckerei-Kette Junge hatte eine besondere Idee: eine Extra-Filiale, in der es nur Brot vom Vortag gibt. Mittlerweile gibt es zwei Geschäfte mit dem Namen BrotRetter. Im Bundesministerium für Ernährung kam die Bäckerei Junge in die Endauswahl für einen Preis, mit dem Projekte gegen Lebensmittelverschwendung ausgezeichnet werden. Die Reihe "NDR Info Perspektiven" stellt die BrotRetter vor.

Mandelhörnchen, Roggenbrot, Franzbrötchen. In dieser Bäckerei gibt es fast alles. Nur den Duft nach frisch gebackenem Brot gibt es hier nicht. Bei den BrotRettern ist alles von gestern. Das Konzept ist so einfach wie durchdacht: Die norddeutsche Bäckerei Junge stellt das alte Brot, das Hamburger Straßen- und Obdachlosenmagazin "Hinz und Kunzt" stellt die Verkäufer. Und die Kunden freuen sich über besonders preisgünstige Backwaren vom Bäcker.

Wie wir mit Lebensmitteln umgehen Jedes Jahr landen in Deutschland mindestens elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll

An der Verschwendung sind wir alle beteiligt: Hersteller, Landwirtschaft, Handel und Verbraucher

Jeder Verbraucher wirft im Schnitt rund 81 Kilogramm Lebensmittel weg. Davon ist ein Teil Abfall wie Kartoffelschalen oder Knochen, 53 Kilogramm wären aber noch essbar. Diese Menge hat einen Wert von etwa 235 Euro.

Die Herstellung von Lebensmitteln kostet wertvolle Ressourcen wie Ackerboden, Wasser und Energie. So fließen 1.000 Liter Wasser bis ein Kilogramm Brot gebacken ist.

Kistenweise Brot "für die Tonne"

Melanie Mauritz ist Filialleiterin bei den BrotRettern. Sechs Jahre lang hat sie vorher in einer normalen Bäckerei gearbeitet. Manchmal hätten sich die Reste-Kisten am Abend so hoch gestapelt, dass sie dahinter verschwunden sei: "Ich habe mich abends immer geärgert bei Junge, dass halt so viel übrig geblieben ist, wo ich dann wusste, das kommt weg, oder zur Tafel, oder zur Tierfütterung", sagt Mauritz, "aber alles wird halt auch nicht gebraucht."

Vom Arbeitslosen zum Brotverkäufer

Heute rettet ihr Team jeden Tag bis zu 350 Kilogramm Backwaren vor der Tonne und verkauft sie günstig weiter. 1,29 Euro kostet ein Laib Brot, 49 Cent ein süßes Stück Gebäck. Eine zweite Chance also, für Brot und Mensch. Die fünf Verkäufer in der Hamburger Filiale haben sich jahrelang gerade so mit dem Verkauf des Straßenmagazins über Wasser gehalten, bevor "Hinz & Kunzt" sie an die BrotRetter vermittelt hat.

Einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln pflegen

BrotRetter gegen Lebensmittelverschwendung







Der Modellversuch BrotRetter war auf zwölf Monate angelegt, jetzt will die Bäckerei Junge das Projekt verlängern. Sie denkt sogar über eine dritte Filiale in Rostock nach. Trotz der Euphorie: Schwarze Zahlen schreibt das Projekt der BrotRetter noch lange nicht. "Sogar Lebensmittel vernichten wäre günstiger, als hier die zu verkaufen", sagt Bäckerei-Junge-Pressesprecher Gerd Hofrichter, der einer der Initiatoren des Projekts ist. "Das hat aber mit der gesellschaftlichen Verantwortung zu tun. Wie gehen wir mit Lebensmitteln um? In dem Wort liegt eine sehr tiefe Bedeutung, also Mittel zum Leben." In unserer Gesellschaft seien wir als einzelne, aber auch die Unternehmen sehr stark gefordert, wieder einen verantwortungsvollen Umgang miteinander zu pflegen.

Günstige Preise sind für Kunden zweitrangig

Bei den Kunden kommt das Projekt gut an. Ursula Eichner und ihre Enkelin Claire kommen mehrmals in der Woche. Gerade stehen sie Hand in Hand vor der Theke und begutachten die Auslage: "Sie soll das auch noch lernen, die Kleine, dass man auch einen Tag später oder zwei Tage später so was noch essen kann", sagt Ursula Eichner. Und dass man nicht immer die volle Auswahl braucht. Das ersehnte Milchbrötchen ist heute nicht zu haben. "Aber ich kann dir ein Schokobrötchen anbieten, ja?", fragt der Verkäufer Claire. Die nickt und streckt die Hände in Richtung Theke.

