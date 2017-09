Sendedatum: 27.09.2017 23:20 Uhr

Mitmachen: Das Bundestagswahl-Bingo von ZAPP

Sonntag wird der Bundestag gewählt, alle großen Medien werden umfassend darüber berichten. Vor allem bei der Live-Berichterstattung im TV werden wieder viele Phrasen zum Einsatz kommen: "Urnengang", "Wählerauftrag", "Erdrutschsieg/-verlust", "Wahldebakel/-schlappe", "schwarzer Tag", "lange Gesichter", "lange Nacht", "Wahlkrimi", "Wählerwanderung". Langweilig? Nicht wenn man beim ZAPP Bundestagswahl-Bingo mitspielt.

3 Begriffe in einer Reihe - Bingo!

Jetzt den Bingozettel von ZAPP runterladen, ausdrucken und bei der Wahlparty im Wohnzimmer oder der Stammkneipe verteilen. Wer bei der Wahlberichterstattung am Sonntag eine der angeführten Phrasen im TV hört, kann diese auf dem Zettel abhaken - dazu unbedingt Uhrzeit und Sender notieren. Wenn drei Begriffe eine Linie ergeben (horizontal, vertikal oder diagonal) - Bingo! Dafür gibt's dann nicht nur Applaus auf der eigenen Wahlparty, sondern auch die Chance, die ZAPP Redaktion kennenzulernen.

Redaktionsbesuch bei ZAPP gewinnen

Wer ein Bingo schafft, kann einen Besuch bei ZAPP gewinnen. Wir geben dem Gewinner (plus einer Begleitperson) Einblicke in unsere Produktion und laden ihn in unsere Redaktionskonferenz ein - gerne auch als Kritiker. Anschließend gibt's ein gemeinsames Mittagessen mit dem ZAPP Team in der NDR Kantine. Und so kann man gewinnen: Alle, die ein Bingo haben und uns den ausgefüllten Bingozettel bis Montag (25.9.), 12 Uhr zukommen lassen, landen im Lostopf, aus dem der Gewinner gezogen wird. (Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des NDR und der NDR Media, sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird automatisch benachrichtigt.)

Einsendemöglichkeit: Mail, Twitter, Facebook, Formular

Mit dem Handy ein Foto vom ausgefüllten ZAPP Bingozettel machen und per Mail an zapp@ndr.de schicken

Den ZAPP Bingozettel als Foto bei Twitter posten und ZAPP markieren (@zappmm) oder den Hashtag #btw17bingo nutzen

Den ZAPP Bingozettel unter unserem Facebook-Posting am Sonntag als Kommentar posten

Das Foto vom ZAPP Bingozettel mit dem folgenden Formular hochladen

Viel Spaß und viel Erfolg!

