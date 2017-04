Sportclub Story - Diagnose ALS

2016 sollte sein großes Jahr werden. Paratriathlet Markus Häusling hatte geschuftet und geackert: sechs Mal die Woche Training, mehrere Stunden am Tag. Sein Ziel: einmal an den Paralympischen Spielen teilnehmen, dem größten Wettkampf im Behindertensport. Zum ersten Mal war seine Sportart, der Triathlon, bei den Paralympics in Rio im Programm. Der damals 45-Jährige hatte seine große Chance gewittert, dem "Rennen seines Lebens" alles untergeordnet. Seinen Trainer Ralf Lindschulten sah Häusling zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung häufiger als seine Frau Nancy.

Dramatische Wendung während der Dreharbeiten

NDR Autor Alexander Kobs wollte den zweifachen Familienvater, der seit elf Jahren im Rollstuhl sitzt, auf seinem Weg nach Rio begleiten. Doch die Geschichte nahm während der Dreharbeiten eine dramatische Wendung. "Ich hatte plötzlich Zuckungen im ganzen Körper", schilderte Häusling und ging zum Arzt. Die niederschmetternde Diagnose: ALS, die unheilbare Nervenkrankheit. Durchschnittliche Lebenserwartung: zwischen drei und fünf Jahren. "Der Kampf um Rio ist ein Kampf um ein möglichst langes Leben geworden", sagte er. Der Justizvollzugsbeamte und Vater von zwei Söhnen willigte dennoch ein, weiter mit der Kamera begleitet zu werden.

Abschied von einem großartigen Menschen

Die Reportage "Diagnose ALS - Das Schicksal des Paratriathleten Markus Häusling" zeigt den eindrucksvollen Kampf eines Spitzensportlers und seinen Umgang mit der Krankheit, an der deutschlandweit knapp 6.000 Menschen leiden. Drei Monate nach dem Ende unserer Dreharbeiten, am 16. Dezember 2016, starb Markus Häusling. Zwei Tage zuvor hatte ihn Alexander Kobs ein letztes Mal getroffen. Ohne Kamera. Häusling konnte nicht mehr sprechen und lag nur noch in seinem Bett. Es war der Abschied von einem großartigen Menschen, der vielen ein Beispiel im Umgang mit brutalen Schicksalsschlägen ist.