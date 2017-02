Panorama Reporterin Nadia Kailouli bemerkte Ende vergangenen Jahres etwas Ungewöhnliches: In ihrer Schreibtisch-Schublade stapelten sich die Taxiquittungen. Eigentlich ist sie überzeugte Bus- und Bahnfahrerin. Trotzdem ließ sie sich zuletzt erstaunlich oft bis vor die Haustür kutschieren. War es Bequemlichkeit? Oder vielleicht doch dieses diffuse Gefühl, wenn sie abends unterwegs war?

"Als Frau schaut man stets, wer hinter einem läuft, vor allem in der Dunkelheit", sagt Kailouli. Das war schon immer so. Aber jetzt kommen auch noch diese Schlagzeilen dazu. Sexuelle Übergriffe, Köln, Silvester, U-Bahn-Schubser. Plötzlich gibt es eine neue Gruppe, die viele Frauen verunsichert: die Zuwanderer.

"Wer hat Angst vorm fremden Mann?" Panorama 3 - 31.01.2017 21:15 Uhr Die Mehrheit der Frauen fühlt sich sicher, doch bei einigen hat die Angst infolge der Zuwanderung zugenommen. Zu Recht? Panorama-Reporter suchen nach Antworten.







3,85 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehrheit der Frauen fühlt sich sicher

Laut einer infratest dimap Umfrage im Auftrag von Panorama fühlt sich die große Mehrheit der Frauen nach wie vor sicher im öffentlichen Raum. Doch 27 Prozent geben an, sich eher unsicher oder sogar sehr unsicher zu fühlen. Und es gibt eine Tendenz, die neu ist: für jede dritte Frau (34 Prozent) hat sich infolge der Zuwanderung das Sicherheitsgefühl verschlechtert.

Wie sicher fühlen sich die Deutschen?























Sicherheit kontinuierlich verbessert, doch es gibt Auffälligkeiten

"Die Sicherheit in Deutschland hat sich über Jahre kontinuierlich verbessert und ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau", sagt Dr. Dominic Kudlacek vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Allerdings zeigten die polizeilichen Kriminalstatistiken in den letzten Jahren eine steigende Zahl nicht-deutscher Tatverdächtiger, so Kudlacek weiter. Dieser Anstieg der erfassten Taten ist dabei in erster Linie dem Zuwachs der Bevölkerung infolge der Flüchtlingswanderungen zuzuschreiben. Jedoch fällt auf, dass bestimmte Gruppen, wie etwa die Zuwanderer aus Nordafrika (Algerien, Marokko, Tunesien), bei bestimmten Straftaten (zum Beispiel Rohheitsdelikte, Diebstahl oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) überproportional auffällig sind.

Wie sicher fühlen sich die Deutschen? Umfrage von infratest dimap im Auftrag von Panorama Download (136 KB) Tabellarische Übersichten zu den Ergebnissen der Umfrage. Download (242 KB)

Faktoren für statistische Auffälligkeiten

Das sei für Kriminologen aber nicht überraschend, so Kudlcek, denn die Gruppe der Zuwanderer setzt sich demografisch anders zusammen als die deutsche Gesamtbevölkerung. Viele Zuwanderer seien "Menschen, die männlich und jung sind, selber Gewalt erlebt haben und perspektivlos sind", so Kudlacek. "Diese begehen häufiger Straftaten als Menschen, die eine Perspektive haben, die etwas älter sind und die in der Gesellschaft gut integriert sind." Kriminalität werde eben durch solche Faktoren beeinflusst und sei keine Frage des Passes.

Doch wie gehen wir damit um? Müssen wir uns wirklich um unsere Sicherheit sorgen? Und sind härtere Gesetze und Abschiebungen wirklich Schutz vor Kriminalität?

Nadia Kailouli und das Team von Panorama - die Reporter suchen nach Antworten.