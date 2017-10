Talk bei Tee, Rollmops und Leberwurstschnittchen: Michel Abdollahi empfängt Schauspieler Jan Josef Liefers auf der Kommandobrücke eines alten U-Boots im Hamburger Hafen.

Beim Käpt'ns Dinner zwischen rostigem Stahl und russischem Kriegs-Mobiliar ist alles anders: keine Kerzen, kein Tischtuch und erst recht keine Zeit für belanglose Plaudereien. Hier wird's eng und intensiv. Michel Abdollahi (Reporter für das Kulturjournal und Moderator von Panorama - die Show im NDR Fernsehen) trifft auf einen der bekanntesten Schauspieler der Republik.

Es geht um große und um kleine Fragen: Warum ist Jan Josef Liefers mal in den Iran gereist? Warum nach Syrien? Wie sehr hat ihn die Kritik an dieser Reise danach getroffen? Worum beneidet er seine Frau Anna Loos? Warum liked er seine eigenen Beiträge auf seiner Facebook-Seite? Warum kauft er seine eigenen CDs und Kinokarten für seine Filme, ohne dann überhaupt ins Kino zu gehen?

Eine halbe Stunde Talk an Bord eines russischen U-Boots aus dem Kalten Krieg, zur Lage der Nation - und allem, was sonst noch wichtig ist.