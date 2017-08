Eingenommen und abgezockt

Noch nie war die Versorgung der Menschen in Deutschland mit gesunden Lebensmitteln so gut wie heute. Gleichzeitig werden riesige Umsätze damit gemacht, die Ernährung zu "optimieren". Es scheint geheimnisvolle Beeren, Samen und Blätter aus fernen Ländern zu geben, die als Superfood effektiver und gesünder sind als alles, was man bisher kannte. Die Werbung verspricht, wer sie zu sich nimmt, altert langsamer und lebt viel gesünder. Doch wie steht es wirklich um die Schadstoffbelastung von Chiasamen, Gojibeeren und Moringablattpulver?

Auffällig vielen gesüßten Produkten wie Joghurt und Säften werden Unmengen an Vitaminen zugesetzt. Ergibt das dann wirklich ein gesünderes Produkt? Kann man gar die Ernährung komplett auf Fertignahrungsdrinks umstellen, die angeblich alle Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe enthalten? Und ist ein vermuteter Vitaminmangel mit frei verkäuflichen Selbsttests wirklich zuverlässig zu diagnostizieren und dann mit teuren Vitaminpräparaten erfolgreich zu bekämpfen?

Wie gesund sind Nahrungsergänzungsmittel?







Auf dem Millionenumsatzmarkt der Nahrungsergänzungsmittel tummeln sich viele Anbieter. Leider befinden sich darunter auch berüchtigte Geschäftemacher, denen schwer das Handwerk zu legen ist. Gemeinsam mit Branchenexperten deckt Markt-Moderator Jo Hiller die "Tricks mit Superfood und Vitaminen" auf.