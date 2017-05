Stand: 11.05.2017 11:00 Uhr

Juli, Milow & Co. - die Stars der Sommertour

Es steht ein Sommer voller Spaß und Freude bevor: Die Sommertour von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin zieht von Nord nach Süd und von Küste zu Küste. Start ist ganz im Westen des Landes am 8. Juli mit dem Kick-off in Büsum. Die Tour endet am 26. August im Osten mit dem großen Finale im Hansa-Park Sierksdorf. Dazwischen liegen sieben Stationen mit vielen Stars auf der Sommertour-Bühne. Mit dabei sind Juli, Milow, Wincent Weiss, Radio Doria, Marquess, Max Mutzke und Stefanie Heinzmann. Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Die Bühnenshows moderieren Vèrena Püschel, Jan Bastick und Pascal Hillgruber.

Sommertour 2017 - Von Pop bis Rock















Nervenkitzel bei den Stadtwetten

Abseits des Bühnenprogramms mit nationalen und internationalen Top-Stars gibt es eine spannende Stadtwette an jedem Standort. In Büsum treten die Bürgermeister der sechs Sommertour-Orte zunächst gegeneinander an, um sich einen Vorteil für das große Finale im Hansa-Park zu erspielen. Erneut müssen dort die Verwaltungschefs ran. Dieses Mal geht es um den Gesamtsieg - und einen Gewinn für den ganzen Ort: einen Tag lang freien Eintritt im Hansa-Park für alle Einwohner des Gewinnerortes.

Sommertour-Stationen und Künstler 2017 auf einen Blick Datum Ort Künstler Moderation 8. Juli Büsum (Kick-Off) Juli Vèrena Püschel und Jan Bastick 15. Juli Uetersen Milow Vèrena Püschel und Jan Bastick 22. Juli Tellingstedt Wincent Weiss Vèrena Püschel und Jan Bastick 29. Juli Glückstadt Radio Doria Vèrena Püschel und Pascal Hillgruber 5. August Trappenkamp Marquess Vèrena Püschel und Pascal Hillgruber 12. August Börnsen Max Mutzke Vèrena Püschel und Pascal Hillgruber 19. August Kappeln Juli Vèrena Püschel und Jan Bastick 26. August Hansa-Park Sierksdorf (Finale) Stefanie Heinzmann Vèrena Püschel und Jan Bastick

