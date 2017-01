"Vertell doch mal" ob's löppt

Einreichung

Eingereicht werden kann eine niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte (kein Gedicht) zum Thema "Löppt?!", die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als zwei DIN A4-Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 1,5-zeilig).



Einsendeschluss

Ihre Kurzgeschichte muss bis Dienstag, den 28. Februar 2017, 23.59 Uhr, entweder per Post (es gilt der Poststempel) oder per E-Mail an eine der nachfolgenden Adressen geschickt werden. Sie können auch unser Teilnahmeformular nutzen.



Senden Sie Ihre Kurzgeschichte an



NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3452, 24033 Kiel

NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30045 Hannover

NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20140 Hamburg

NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin

Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen

Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen vertell@ndr.de oder vertell@radiobremen.de

oder oder nutzen Sie das unten stehende Formular

Zu gewinnen ist ein Preisgeld von insgesamt 5.400 Euro. Der erste Platz erhält 1.500 Euro, der zweite Platz 1.000 Euro, der dritte Platz 800 Euro, der vierte Platz 700 Euro und der fünfte Platz erhält 500 Euro. Die Preisträger werden in einem mehrstufigen Verfahren von einer Jury aus Experten ausgewählt. Außerdem gibt es einen Publikumspreis - der mit 500 Euro dotiert ist. Die fünf Siegergeschichten tragen Ohnsorg-Schauspieler bei der Abschlussveranstaltung am 11. Juni 2017 im neuen Ohnsorg-Theater vor. Die 25 besten Geschichten erscheinen in einem Buch. Die Preise werden von PNE Wind AG - Die Windparkexperten und dem NDR bereitgestellt.Vom Wettbewerb ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige, außerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Bremen und der PNE Wind AG, des Ohnsorg-Theaters sowie Mitglieder der Jury. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Die Teilnehmer geben den Veranstaltern das Recht zur kostenlosen Veröffentlichung der Beiträge in Druck, Bild und Wort sowie zur redaktionellen Bearbeitung. Der NDR wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs nutzen. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Nach dem Abschluss des Wettbewerbs werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen.