Kay Kankowski startet nach Sabbatjahr durch von Ines Barber

Musiker-Schmiede Schleswig-Holstein: Hier haben Bands wie Illegal 2001, Echt oder Santiano ihre Karrieren begonnen. Welche aufstrebenden Künstler im Land an ihrem Durchbruch feilen, erfahren Sie in der Rubrik "Musikszene Schleswig Holstein - der Hammer". Dieses Mal stellen wir Kay Kankowski aus Haby vor.

Kay Kankowski hat sich mit seinem Bandkollegen Harry Kretzschmar zusammen getan und nun singt oder vertont und betextet er mal den Dichter Klaus Groth, mal Udo Lindenberg, mal alte bekannte Folkweisen - und das op Platt. Knackig, witzig und liebevoll. Er hat sich neue Energie geholt und verwandelt: Mit langem Haar, Schlapphut und Bart verabschiedete sich der Musiker Kay Kankowski im Juli 2015 mit einem Konzert im Haby Krog bei Eckernförde von seinen Fans und Freunden. Zusammen mit seiner Frau Martina ging es nämlich in ein aufregendes Sabbatjahr durch die USA, Deutschland, Belgien, England, Nordirland und Tschechien. Im Sommer 2016 kam er zurück - irgendwie ziemlich anders, die Haare kurz, der Bart gefallen. "Ich kam mir mit den grauen Haaren im Bart so alt vor", erzählt Kay Kankowski lachend. Nun hat er sich verjüngt, ist erfrischt und neu inspiriert.

Zum Profi mit Ausdauer, Fleiß und ganz viel Üben

Seine Musikerkarriere begann im Alter von zehn Jahren. Damals bekommt er vom Vater die erste Gitarre und übt. Eine Ausbildung zum Musiker im klassischen Sinne hat er nie durchlaufen. Aber der gebürtige Kieler, der in Flensburg aufgewachsen ist, entwickelt sich mit unermüdlichem Fleiß und musikalischer Leidenschaft. 1996 veröffentlicht er seine erste CD "Horizont am Strand" mit hochdeutschen Liedern. Er textet, komponiert, singt, spielt Gitarre. Er gründet die Band Tosse, veröffentlicht wieder zwei CDs. Folk, eigene Songs, Zusammenspiel mit der Band Averliekers, Literatur- und Liederprojekte - bis heute sind aus allen Projekten insgesamt zehn CDs entstanden.

Die Lieder erzählen von seinem Schleswig-Holstein

Mit seiner leicht rauen und wandlungsfähigen Stimme verbindet er die verschiedenen Stilrichtungen zu einem Gesamtkunstwerk. Er will erzählen und nimmt Gefühle seiner Heimat Schleswig-Holstein mit auf seine Künstlerreisen. Dabei ist er aber keinesfalls heimattümelnd oder süßlich. Rau, manchmal versponnen, liebevoll und mit neuen Blickwinkeln auf Gewohntes schafft er seine Welten. Dazwischen oder gleichzeitig - ein Künstler ist nie außer Dienst - arbeitet Kankowski in den 90er-Jahren in der Funkwerbung. Er textet und baut Spots. Außerdem holt er stets Musiker aus dem Eckernförder Künstlerkreis zusammen und organisiert über zehn Jahre zum Beispiel in der Eckernförder Siegfried Werft einen Musikerstammtisch. Miteinander ist seine Devise. Benefizkonzerte wie "Haby hilft!" initiiert er mit.

Mit der Folkmusik geht es auf Reisen

Sein musikalisches Schaffen wird preisgekrönt. 2003 gewinnt er den 1. Preis beim Schleswig-Holsteiner Kompositionswettbewerb. 2005 bekommt er die "Goldene Bake" vom Kulturverein Mönkeberg. Seine Bands und seine Soloauftritte bringen ihn aus Schleswig-Holstein in die weite Welt: Polen, Island, Shanghai. Mit der Folkgruppe Hans Dans geht es zur Folk Baltica. Der Vater von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen hat aber auch eine sehr heimische Seite. In Eckernförde betreibt er zeitweise ein Musikgeschäft und er gibt bis heute sein Wissen an aufmerksame Schüler weiter. Dazwischen muss er allerdings stets mit Frau Martina auf Reisen und sich Kunst einverleiben - ein Reisender mit einem riesigen geistigen "Kreativ-Sammel-Koffer".

Mit über 40 dann doch endlich auf die Uni

Doch trotz aller Auftritte, Arbeit und Ideen - 2009 wird es dem inzwischen 47-Jährigen zu langweilig. Er, der nie eine richtige Ausbildung absolviert hat, studiert mit 47 Musikwissenschaft und Europäische Ethnologie/Volkskunde. 2013 hat er seinen Bachelor. Jetzt nach der einjährigen Reise arbeitet er an einem Country-Programm für Gitarre und Geige - gemeinsam mit der Musikerin Gesche Clasen, Bürgermeisterin von Haby. Sein Dorf und der Rest der Welt dürfen sich freuen. Die ganze Welt ist ein Dorf. Kay Kankowskis musikalisches Dorf ist besonders bunt und wandlungsfähig.

Drei Fragen, drei Antworten an Kay Kankowski Was war bisher das Verrückteste, was dir bei einem Konzert mal passiert ist? 2010 war ich mit Aver Liekers in Shanghai zur Expo, Musizieren im Deutschen Pavillon. Als wir draußen vor dem Pavillon für die hunderte Meter lange Warteschlange spielen, kommt ein chinesischer Volkspolizist und leiht sich meine Gitarre, um mit uns zusammen "Country Roads" zu singen! Hammer! Wo tankst Du auf? Ich tanke am besten zusammen mit meiner Frau auf, wenn wir Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in London, New York, Berlin oder wo auch immer besuchen. Mit wem würdest Du gerne im Fahrstuhl stecken bleiben? Natürlich möchte ich überhaupt nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Gruselige Vorstellung! Wenn's denn aber sein muss, dann mit einem gut gelaunten und redseligen Bob Dylan.

