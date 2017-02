Stand: 28.02.2017 00:01 Uhr

Endspurt bei Schreibwettbewerb "Vertell doch mal“

Die Norddeutschen schätzen kurze und knappe Dialoge: Es heißt zum Beispiel: "Wat löppt?" Die typische Antwort darauf lautet: "Löppt" oder "Löppt bi mi". Je nachdem, wie schnell und in welcher Tonart die Antwort aus dem Mund herausgeschossen kommt, kann der Nachfragende sich einen Reim darauf machen. Alles in Butter? Vielleicht.

Fantasie sind - wie immer - keine Grenzen gesetzt

Der Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Löppt?!". Die Ausrufe- und Fragezeichen weisen darauf hin: Sowohl "heile Welt" kann das Thema sein aber auch eine Welt, in der nichts läuft. Oder in der es ganz anders läuft als gedacht. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht "löppt" es ja auch bei Ihnen? Wir sind gespannt auf Ihre Einfälle! Noch bis heute, 23.59 Uhr, können Autorinnen und Autoren eine plattdeutsche Geschichte einreichen.

"Ünner 18" - Schüler können erstmals Preis absahnen

Die Idee zu einem Schülerpreis kam im vergangenen Jahr. Unter den 1.500 eingesandten Beiträgen fand sich nämlich eine beachtliche Anzahl von Geschichten, die Schüler verfasst hatten. So beeindruckte die Jury insbesondere die Geschichte von Daria Leddin aus dem niedersächsischen Hollnseth-Hollen. Die Geschichte "Dat Malöör vun de Katteker" über eine unglückliche Eichhörnchenliebe gefiel der Jury so gut, dass die Zwölfjährige beim großen Finale auf die Ohnsorg-Bühne gerufen und extra ausgezeichnet wurde. Weil wir auch den "Vertell doch mal"-Nachwuchs fördern wollen, wird ab jetzt ein gesonderter Schülerpreis ausgelobt.

Ruhm, Ehre und Geld winken

Der NDR, Radio Bremen und das Ohnsorg Theater rufen schon zum 29. Mal Kreative dazu auf, beim Wettbewerb "Vertell doch mal" mitzumachen. Und das kann sich richtig auszahlen: Die fünf besten Geschichten werden prämiert - mit insgesamt 5.000 Euro Preisgeld. Dazu kommt erstmalig der "Ünner 18"-Preis in Höhe von 400 Euro. Außerdem erscheinen die 25 schönsten Geschichten im Juni 2017 als Buch.

So nehmen Sie teil

Gefragt ist eine im Niederdeutschen verfasste, bislang unveröffentlichte Kurzgeschichte zum Thema "Löppt?!". Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmebedingungen.

Preisverleihung und Gala im Juni

Die fünf besten plattdeutschen Geschichten werden am Sonntag, 11. Juni 2017, in einer großen Matinee mit vielen prominenten Gästen im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert und von Schauspielern des Theaters vorgelesen. Partner des Wettbewerbs ist auch in diesem Jahr die PNE Wind AG - Die Windparkexperten.

