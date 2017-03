Sendedatum: 01.03.2017 07:10 Uhr

In einem Jahr 50 Kilogramm weniger

Wenn Janin Stoltenberg heute durch den Supermarkt geht, schiebt sie ihren Einkaufswagen vorbei an Fertiggerichten und Süßigkeiten. 2015 sah das noch ganz anders aus. Vor zwei Jahren ist die junge Frau aus Schönberg (Kreis Plön) 50 Kilogramm schwerer und fühlt sich unwohl in ihrem Körper. Sie geht ungern mit Freunden aus, verkriecht sich. Doch irgendwann reicht es. In nur zwölf Monaten krempelt Janin Stoltenberg ihr Leben um und halbiert fast ihr Gewicht.

"Ich habe mich sehr unwohl gefühlt"

Persönliche Schicksalsschläge, beruflicher Druck und Stress führen dazu, dass Janin Stoltenberg nicht mehr darauf achtet, was sie isst. Die einst schlanke Frau isst zu viel - und zu oft das Falsche - gerne Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza oder Süßigkeiten. Die Folge: Janin Stoltenberg nimmt zu. Sie wiegt schließlich mehr als 100 Kilogramm. Ihr Übergewicht macht ihr eigentlich mehr aus, als sie bereit ist, zuzugeben. Doch lange verdrängt sie es. Sie bleibt lieber zu Hause als sich mit Freunden zu treffen oder Sport zu machen. Sie isst in ihrer Wohnung, alleine. "Ein Teufelskreis", sagt sie.

Der Wendepunkt kommt, als sie im Spätsommer 2015 ihr Pferd einschläfern muss. 20 Jahre lang hat es ihr Halt und eine sinnvolle Beschäftigung gegeben."Ich habe mich eigentlich sehr unwohl gefühlt", gesteht sie sich ein. Janin Stoltenberg braucht eine neue Aufgabe. Sie will etwas ändern: sich selbst. Die damals 28-Jährige wechselt ihre Arbeitsstelle, meldet sich für die 6-Kilometer-Distanz beim Kiel-Lauf an und ändert ihre Essgewohnheiten.

Was braucht mein Körper?

Shakes und feste Diätpläne seien nichts für sie, erklärt die Schönbergerin. Stattdessen beginnt Janin Stoltenberg, sich über gesunde Ernährung zu informieren und auf ihr Körpergefühl zu hören. "Ich habe geschaut, wie ich auf verschiedene Nahrungsmittel reagiere. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was mir nach dem Sport gut tut." Sie isst weniger, um ein Kaloriendefizit zu erreichen. Sie möchte mehr Energie verbrauchen, als sie zu sich nimmt. "Wichtig ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist und diszipliniert bleibt." Wer sich belügt, könne auch nicht abnehmen. Sie beschäftigt sich mit dem, was in ihrem Einkaufswagen landet - studiert die Angaben auf Lebensmittelverpackungen. Im Kopf überschlägt sie, wie viel Kalorien sie zu sich nimmt. Die ersten Kilos purzeln schnell.

Gesundes Essen, Sport - und ab und zu eine süße Belohnung

"Heute mache ich fast alles selbst", erzählt Janin Stoltenberg. Sie kocht ihre Mahlzeiten aus frischen Zutaten: viel Gemüse, Obst und Fleisch. Fertiggerichte gibt es nicht mehr. "Da sind so viel Zusatzstoffe und Zucker drin, das möchte ich gar nicht mehr essen", erklärt sie. Zum Frühstück gibt es zum Beispiel Quark mit Haferflocken und Früchten. Als sie die Ernährung umstellt, verzichtet sie in den ersten acht Wochen vollständig auf Süßigkeiten. Stattdessen stehen Cardio und Krafttraining auf dem Wochenplan. Einen Tag pro Woche gönnt sie sich aber in dieser Zeit zur Entspannung. Da darf es auch mal was Süßes geben. Ein Jahr später - im September 2016 - hat Janin Stoltenberg 50 Kilogramm verloren. Sie selbst ist überrascht, wie schnell sie abgenommen hat.

Janin Stoltenberg schafft ihren ersten Kiel-Lauf

"Den ersten Kiel Lauf 2016 geschafft. Mein Ziel erreicht! Wollte unter 40 Minuten bleiben. Meine Zeit 32:43!" Janin Stoltenberg (Instagram)

Bewegung macht glücklich

Auch wenn Janin Stoltenberg erst zögert, wird der Gang zum Fitnessstudio schnell zur Routine. Zwei- bis dreimal pro Woche trainiert sie an Geräten oder macht Freihanteltraining. Außerdem liebt sie Krav Maga, ein Sport zur Selbstverteidigung aus Israel. Das tut ihrem Selbstbewusstsein gut.

Auf der Fotoplattform Instagram veröffentlicht sie regelmäßig Bilder vom Training. Sie geht auch gerne laufen. "Ich bin eine Schönwetter-Läuferin", lacht sie. Anders als früher fühlt sich die 30-Jährige unwohl, wenn sie keinen Sport macht. Der Sport gehört fest zu ihrem Alltag. Auch im Reitverein ist sie noch aktiv - wenn auch ohne eigenes Pferd. Zum Essen hat sie eine entspannte Haltung. Gesunde Ernährung fällt ihr nicht mehr schwer, sie hat gelernt auf ihren Körper zu hören. "Ich verzichte auf gar nichts. Wenn ich mal etwas mehr esse, kann ich das einfach mit Sport ausgleichen", sagt sie. Nach dem Sport hätte sie ohnehin keine Lust auf ungesunde Lebensmittel. Essen als Muntermacher, Belohnung oder Tröst-Mittel gibt es bei Janin Stoltenberg nicht mehr. "Als nächstes mach ich eine Sixpack-Challenge", antwortet die Schönbergerin lachend auf die Frage, was ihre Pläne im nächsten Jahr sind. "Nein, ganz im Ernst, ich möchte einfach ein bisschen weiter den Fettanteil meines Körpers reduzieren und noch ein paar Muskeln aufbauen."

