Dirk Reichhardt ist Schweigers Mann am Flügel

Schleswig-Holstein ist ein Filmland - wir haben nicht nur gute Schauspieler und tolle Drehorte, sondern auch richtige gute Komponisten. Der Name Dirk Reichhardt sagt wahrscheinlich nur Insidern etwas - seine Musik haben wir aber wahrscheinlich alle schon einmal gehört. Bei vielen Til Schweiger Produktionen untermalen die Kompositionen des gebürtigen Schleswig-Holsteiners das filmische Geschehen.

Frühe Liebe zur Musik

Seine Liebe zur Musik entdeckt Reichhardt schon früh. Bereits mit sechs Jahren fängt er mit Klavierunterricht an und in der Schulzeit produziert er Musik für Amateurfilme von Klassenkameraden. Heute entsteht seine Filmmusik in seinem eigenen Studio in Bönningstedt in Südholstein.

Für diese Arbeit hat er schon einige Preise erhalten und auch ein Label mit Til gegründet.







Gute Zusammenarbeit mit Til

Den Schauspieler und Produzenten Til Schweiger lernt der Musiker im Jahr 2000 während der Arbeit am Film "Jetzt oder nie" kennen. Vier Jahre später klingelt sein Telefon: Til Schweiger ist dran und will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Ab diesem Zeitpunkt komponiert er die Musik für viele der Schweiger-Erfolgsproduktionen. Die Beziehung lohnt sich für beide Seiten. Schließlich sind viele der Streifen gerade wegen ihrer Musik so populär. Und so finden wir die musikalischen Fußabdrücke des Schleswig-Holsteiners in Filmen wie "Keinohrhasen", "Kokowääh" oder "Honig im Kopf". Viele dieser Soundtracks haben Preise gewonnen und auch die Verkaufszahlen können sich sehen lassen. Dirk Reichhardts Erfolg beweist: Wir haben nicht nur etliche schöne Drehorte, sondern auch richtig gute Filmmusiker in Schleswig-Holstein.

