"A Summer's Tale": Rock und relaxen in der Heide

Konzerte, Workshops, Lesungen und Theater zwischen Wäldern, Mooren und Birkenhainen - vom 2. bis zum 5. August lädt "A Summer's Tale" auch 2017 wieder nach Luhmühlen (Landkreis Harburg), etwa 20 Kilometer westlich von Lüneburg, ein. Für die dritte Ausgabe des Festivals haben sich nach Angaben der Veranstalter unter anderem Franz Ferdinand, Element of Crime, Birdy, Conor Oberst, Stereo MCs, The Notwist und Judith Holofernes angekündigt. Die Band Pixies macht im Rahmen ihrer Welttournee ihren einzigen Deutschland-Stopp in der Lüneburger Heide. Außerdem steht die britische Sängerin, Gitarristin und Songwriterin PJ Harvey beim "A Summer's Tale" auf der Bühne.

"A Summer's Tale": Die Headliner 2017















Von Schamoni bis Strunk

Im Kulturprogramm diesmal dabei: Rocko Schamoni, der in Begleitung von Tex M. Strzoda "Songs & Stories" zum Besten gibt, Stand-up-Comedian Don Clarke sowie die Swan Arnsberg Show mit Literatur-Entertainer Sven Amtsberg. Heinz Strunk war bereits bei der Premiere des "A Summer's Tale" dabei und kehrt diesmal mit seinem Buch "Jürgen" zurück auf die Bühne in Luhmühlen.

Von Yoga bis Filmkunst

Neben der großen Konzertbühne, wo sich die internationalen Bands die Ehre geben, gibt es auf dem Festivalgelände den ZeltRaum, wo neben Konzerten am Abend und Programm in der Nacht Performances, Filmvorführungen und Gespräche mit Filmemachern geplant sind. Auf der Waldbühne sind unter anderem Theater und Akrobatik zu sehen, im Grünen Salon finden die Autorenlesungen statt, auf dem LuheDeck das Workshop- und Yogaprogramm. Künstlerisch austoben können sich kleine und große Besucher im Festival Atelier bei Kunstausstellungen und im Kinderzelt. Wen es hinaus in die Natur zieht, der kann bei der Kräuterwanderung mitmachen oder eine Kanutour buchen.

