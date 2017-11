Stand: 07.11.2017 20:50 Uhr

Jederzeit das Beste hören - die neue ARD-Audiothek

Einfach mal runterladen und dann hören, was Sie wollen, wann Sie es wollen: Das Angebot in der neuen ARD-Audiothek ist riesig: spannende Radio-Reportagen, hintergründige Experten-Interviews, preisgekrönte Hörspiele und jede Menge zum Lachen. Diese App hat es wirklich in sich. Das Beste: Die Nutzer können sich Sendungen entweder selbst zusammenstellen oder sich auf die Empfehlungen der Redaktion verlassen.

Hochwertige Inhalte in Sammlungen und "Charts"

Jeden Tag werden neue hochwertige Radioinhalte ins Schaufenster der App gestellt. Statt lange zu suchen, heißt es ab sofort "entdecken". In den sogenannten Sammlungen werden gleich auf der Startseite thematisch zusammenhängende Beiträge angeboten. In den "Charts" ist zu sehen, welche Sendungen bei den Nutzern gerade am beliebtesten sind.

Es sind vor allem die Premium-Inhalte, die die ARD-Radiosender und das Deutschlandradio in der gemeinsamen App präsentieren. Für Comedy-Fans stellt NDR 2 zum Beispiel "Wir sind die Freeses" in die Audiothek. NDR Info ist mit der "Intensivstation" vertreten und aktuell natürlich mit dem Podcast zum Rechercheprojekt "Paradise Papers". Von N-JOY kommt die "Pisa-Polizei" und von NDR Kultur "Klassik à la carte".

Alle Inhalte sind auch offline verfügbar, sodass das Datenvolumen auf dem Smartphone nicht verbraucht wird.

Folgende Sendungen bzw. Sendungsinhalte sind in der App zu finden:

NDR 2 Tietjen talkt Wir sind die Freeses

NDR Info Das Intensiv-Station-Extrakt Der talentierte Mr. Vossen Der Talk Die Reportage Featurebox Welt-Wissen Zwischen Hamburg und Haiti

NDR Kultur Glaubenssachen Klassik a la carte NDR dramabox

N-JOY Die Pisa-Polizei

NDR 1 Niedersachsen Schüssel-Schorse Stars am Sonntag Unser Thema

NDR 1 Radio MV Kaum zu glauben Vorsicht Leif

NDR 1 Welle Nord Das Niedersachsen Hörspiel Hör mal 'n beten to Zur Sache

NDR 90,3 Abendjournal Spezial Das Hamburger Hafenkonzert

Nicht mehr an feste Zeiten gebunden

Mit der ARD-Audiothek sind die Hörer bei ihren Lieblingssendungen nicht mehr an feste Zeiten gebunden. Sie hören das, was sie wollen, immer dann, wenn sie gerade Zeit und Lust haben. Ab sofort steht die neue ARD-Audiothek im iOS App Store und im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Lob, Kritik und Anregungen können Sie uns über die Kontaktmöglichkeit in der App zukommen lassen - oder Sie schreiben uns eine E-Mail an audiothek@ard.de.

Links Link ARD-Audiothek für Android Die ARD-Audiothek zum kostenlosen Herunterladen im Google Play Store. extern Link ARD-Audiothek für iOS Die ARD-Audiothek zum kostenlosen Herunterladen im Apple App Store. extern