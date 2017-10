Stand: 03.10.2017 07:15 Uhr

Zu wenige Lehrer: CDU kritisiert Schulpolitik

Hamburgs CDU-Fraktion geht in einer Zwischenbilanz mit Schulsenator Ties Rabe (SPD) hart ins Gericht. Mehr als 500 Lehrerstellen seien unbesetzt und 70.000 Unterrichtsstunden im vergangenen Schuljahr ausgefallen, sagte die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver am Montag. Sie beruft sich auf eine große Senatsanfrage, die NDR 90,3 vorliegt. Daraus wird zum Beispiel auch deutlich, dass in vielen Klassen mehr Schüler als geplant sitzen - besonders viele in den fünften Klassen der Gymnasien.

CDU beklagt Missstände an Hamburgs Schulen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Zu wenig Lehrer, zu viele Schüle und zu viele ausgefallene Unterrichtsstunden: Hamburgs CDU-Fraktion wirft dem Senat schlechte Schulpolitik vor.







Schulbehörde: Ausnahmen für Gymnasien

Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, erklärte: Wegen des Ansturms auf die Gymnasien müsse man Ausnahmen machen, um unnötige Härten oder zu lange Schulwege zu vermeiden. Auch bei der Zahl der offenen Lehrerstellen widersprach die Schulbehörde. Laut des Stellenportals der Behörde suchten alle Hamburger Schulen zusammengenommen knapp 60 Lehrkräfte. Allerdings räumte die Behörde ein, dass es tatsächlich zu wenig Lehrer für Naturwissenschaften und Mathematik gebe. Das aber sei ein bundesweites Problem.

