Zentral-Abi: Hamburgs Schüler schlecht in Mathe

Die Hamburger Schulbehörde macht sich offensichtlich Sorgen um das diesjährige Mathe-Abitur. Eine Probeklausur unter Abiturbedingungen ist so schlecht ausgefallen, dass jetzt die Reißleine gezogen wird. Unter anderem soll die bereits geschriebene Mathe-Klausur um eine Note besser bewertet werden. Das geht aus einem Brief an Hamburgs Schulleiter hervor, der dem NDR vorliegt.

Schulsenator Ties Rabe: "Mathematik verzeiht nichts" Hamburg Journal - 10.01.2017 19:30 Uhr Die Hamburger Schulbehörde macht sich offensichtlich Sorgen um das diesjährige Mathe-Abitur. Eine Probe-Klausur ist so schlecht ausgefallen, dass jetzt die Reißleine gezogen wird.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mathe-Kompakt-Training angeordnet

Nach Informationen von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal soll ein Maßnahmenkatalog ein schlechtes Abschneiden der Hamburger Schüler verhindern. Die Schulbehörde fordert vor allem ein Nachsitzen in Mathematik – für Schüler und Lehrer. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte bereits zu Beginn des Schuljahres gewarnt, dass das Abitur 2017 für nicht leicht werde.

Es gibt in diesem Jahr unter anderem in Mathematik bundeseinheitliche Aufgaben. Damit Hamburgs Abiturienten bestehen und möglichst gut abschneiden, geht die Behörde nun in die Offensive: Aufgaben, die dem Prüfungsstoff entsprechen, sollen ab sofort verbindlich im Unterricht behandelt werden. Außerdem ordnete die Schulbehörde für die Abiturienten im April ein Mathe-Kompakt-Training an.

Weitere Informationen Mehr Hamburger Schüler schaffen das Abi In Hamburg hat die Zahl der Abiturienten weiter zugelegt - auf fast 9.800. Allerdings gibt es auch mehr durchgefallene Schüler. Und die Traumnote 1,0 wurde auch seltener erreicht. (14.07.2016) mehr Zentralabi-Noten: Mathe als Problem Der Notendurchschnitt beim Zentralabitur zeigt: In Hamburg ist Mathematik vor allem an den Stadtteilschulen ein Problemfach. Die Opposition fordert eine bessere Ausstattung mit Lehrern. (04.09.2014) mehr