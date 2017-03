Stand: 23.03.2017 19:45 Uhr

Wie Hamburg sich gegen Starkregen wappnen könnte

Der Klimawandel ist auch in Hamburg längst angekommen. So sieht es der Hamburger Senat. Und deshalb hat die Umweltbehörde eine Studie in Auftrag gegeben, die sich dem Starkregen und der Hitze-Vorsorge widmet. Denn beide Wetter-Phänomene werden den Bewohnern der Hansestadt künftig noch mehr zu schaffen machen. Das unterstreichen auch die Forscher der HafenCity Universität. "Die Häufigkeit von Starkregen wird in Hamburg voraussichtlich zunehmen", sagt Wolfgang Dickhaut von der HafenCity Universität. "Und wir sind in der Hansestadt für solche Ereignisse nicht vorbereitet."

Erinnerungen an Starkregen-Schäden in Winterhude

Der Stadt- und Infrastrukturplaner Dickhaut erinnert an das Unwetter im Juni 2011 in der Hansestadt. "Im Stadtteil Winterhude beispielsweise fielen innerhalb einer Stunde 80 Liter Regenwasser", sagt Dickhaut. Das sei so viel, wie sonst höchstens in einem ganzen Monat an Niederschlag fällt." Viele Keller, tief liegende Wohnungen und Tiefgaragen liefen voll. Die Schäden summierten sich auf rund zehn Millionen Euro. Der Starkregen traf aber längst nicht alle Quartiere in Hamburg: In den Stadtvierteln südlich der Elbe regnete es an diesem Tag gar nicht.

2011: Als ein Starkregen Hamburg zu schaffen macht Hamburg Journal - 06.06.2011 19:30 Uhr Am 6. Juni 2011 hat ein Starkregen einige Stadtteile Hamburgs innerhalb weniger Minuten unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr war mit 1.000 Leuten im Einsatz. Die Schäden waren enorm.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gründächer könnten helfen

"Die Kanalisation in Hamburg kann große Wassermassen wie bei Starkregen nicht aufnehmen", weiß Dickhaut. Da man aber nicht die Kanalisation komplett austauschen könne, seien andere Lösungen gefragt. Und diese haben die Forscher nun innerhalb von zwei Jahren entwickelt - und am Donnerstag auf einer Experten-Konferenz in der HafenCity Universität vorgestellt. Zum Beispiel könnten Grünflächen so umgestaltet werden, dass sich Regenwasser zunächst in Senken sammelt, bevor es später - wenn sich die Situation entspannt hat - in die Kanalisation gelangt. Auch Gründächer wären geeignet, um größere Mengen Niederschlag aufzunehmen. Am Beispiel von Winterhude Süd haben die Forscher ermittelt, auf welchen Gebäuden Gründächer möglich wären. Oder welche Maßnahmen dort am besten greifen könnten, um möglichen Starkregen-Ereignissen die Wucht zu nehmen. Ein weiterer Vorschlag: Straßen könnten in der Mitte abgesenkt und dort eine Rinne eingebaut werden, in der das Regenwasser vorübergehend aufgefangen wird.

Audio 01:05 min Klimawandel: Wie Hamburg bauen könnte Hamburg muss beim Bau von Straßen und Häusern schon jetzt auf den Klimawandel reagieren. Auf einer Konferenz an der HafenCity Universität legten Experten Vorschläge vor. Audio (01:05 min)

Hitze-Probleme in St. Georg

Auch mit der Hitze-Problematik in stark verdichteten Innenstadt-Quartieren setzten sich die Forscher auseinander. In Hamburg ist besonders das Viertel St. Georg am Hauptbahnhof betroffen. In den dicht bebauten Straßenzügen staut sich die Hitze an heißen Sommertagen enorm - mitunter liegen die Temperaturen um fünf Grad höher als am Flughafen einige Kilometer entfernt. Auch in der Nacht kühlen die Fassaden und somit die Wohnungen kaum ab. Tagsüber haben die Experten an Fassaden in St. Georg Temperaturen von mehr als 50 Grad gemessen. Vor allem in Altenheimen und Kindergärten könnten die hohen Temperaturen zu gesundheitlichen Problemen führen.

Von Straßenbäumen bis Fassaden-Begrünung

Was hilft gegen die Hitze? Mehr Bäume in den Straßen könnten mit ihrem Schattenwurf für Linderung sorgen. Hilfreich wäre es auch - so die Stadtplaner -, beim Straßenbau hellere Materialien zu verwenden, die verhindern, dass sich der Asphalt stark erhitzt. Zudem könnten Photovoltaik-Anlagen auf Dächern die Sonnenenergie auffangen und so dazu beitragen, dass Gebäude unnötig aufgeheizt werden. Für Hochhäuser wäre eine Fassaden-Begrünung denkbar.

Und die Umsetzung?

Den Forschern der HafenCity Universität ist klar: Schöne Ideen allein reichen nicht; sie müssen auch umgesetzt werden. Und das könnte schwierig werden. Denn die Maßnahmen kosten allesamt Geld. Der politische Wille ist immerhin da. "Wir müssen dem Klimawandel jetzt vorbeugen", mahnt die Staatsrätin der Wissenschaftsbehörde, Eva Gümbel. "Der Senat misst dem eine große Bedeutung bei. Wir wollen ja noch weiterhin gut leben können." Auf der Konferenz wurde aber auch deutlich: In den zuständigen Bezirksämtern fehlt es offenbar an Geld und an Personal mit dem nötigen Fachwissen, um die Maßnahmen vor Ort umzusetzen.

Auch Privatleute sind gefragt

Zudem hat die Stadtverwaltung bei der sogenannten Klimaanpassung nicht alles allein in der Hand - wie das Beispiel Winterhude Süd zeigt. Wenn es dort mehr Gründächer geben soll, sind die privaten Hausbesitzer gefragt. Öffentliche Gebäude gibt es dort kaum. Die Hausbesitzer müssten sich bereit erklären, die Kosten für ein Gründach auf ihrem Gebäude zu tragen - auch wenn es eine finanzielle Unterstützung vonseiten der Stadt für Gründächer gibt. Wer aber ist bereit, Zehntausende Euro auszugeben, nur damit ein paar Straßen weiter ein Keller nicht vollläuft?

Tipps für Hausbesitzer und Verwaltung

Aber die Forscher hoffen auf ein Umdenken. "Unser Ziel ist, dass die Verwaltung künftig - etwa beim Straßenbau oder bei der Anlage von Grünflächen - von Anfang mit überlegt, was sie für den Starkregen- und die Hitze-Vorsorge tun könnte", sagt Stadtplaner Dickhaut. Dann wäre schon viel gewonnen. Auch die privaten Bauherrn können mitwirken. Konkrete Handlungsempfehlungen für Hausbesitzer und die Verwaltung will die HafenCity Universität bis Mai 2017 auf ihrer Internetseite zusammenstellen.

Weitere Informationen mit Video Leben mit dem Wasser: So schützt sich Hamburg 17.02.2017 18:15 Uhr Was hat Hamburg aus der Sturmflut 1962 gelernt? Wie sehen moderne Deiche aus? Wasserbauingenieur Olaf Müller erklärt, wie sich die Stadt heute vor Hochwasser schützt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.03.2017 | 16:00 Uhr