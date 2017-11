Stand: 02.11.2017 06:22 Uhr

Wärmeversorgung: Hamburg will an die Daten

Der rot-grüne Senat will die Planung für die zukünftige Wärme- und Energieversorgung der Stadt auf eine neue Datenbasis stellen. Dazu soll nach Informationen von NDR 90,3 ein flächendeckendes Wärmekataster für ganz Hamburg erstellt werden.

Heizkosten überproportional gestiegen

In Hamburg sind die Heizkosten in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen. Gleichzeitig sei der Wärmebedarf der Gebäude für rund ein Drittel der Hamburger CO2-Emissionen verantwortlich, schreibt der Senat in dem Drucksachen-Entwurf, der NDR 90,3 vorliegt. Umwelt- und Klimaschutz seien genauso wie langfristige Versorgungs- und Kostensicherheit gleichwertige Ziele, um die Energiewende umzusetzen.

Entscheidung noch in diesem Jahr

Um nun Strategien für die Wärmeversorgung und die energetische Quartierssanierung zu entwickeln, soll ein Wärmekataster aufgebaut werden. Darin werden von allen Gebäuden in Hamburg sämtliche energetisch wichtigen Daten wie Größe, Baujahr, Heizungsart oder Sanierungszustand gesammelt. Noch in diesem Jahr soll die Bürgerschaft über das neue Gesetz zum Wärmekataster entscheiden.

