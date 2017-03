Stand: 01.03.2017 16:34 Uhr

Volkspetition für längeres Nachtflugverbot

Die Umweltorganisation BUND will über eine Volkspetition ein verlängertes Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen durchsetzen. Der Fluglärm nach 22 Uhr sei trotz der sogenannten Pünktlichkeitsoffensive von Senat und Flughafen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, erklärte der BUND.

Protest gegen nächtlichen Fluglärm NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.03.2017 12:00 Uhr Der BUND fordert eine konsequente Nachtruhe am Hamburger Flughafen. Landesgeschäftsführer Manfred Braasch zum Start einer gerade gestarteten Volkspetition.







4,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erstes Ziel: 10.000 Unterschriften

Aus diesem Grund hat die Umweltorganisation am Mittwoch eine Volkspetition für eine konsequente Nachtruhe gestartet. Wird diese von mindestens 10.000 Bürgern unterschrieben, muss sich die Bürgerschaft mit dem Anliegen beschäftigen. Ziel sei, dass die Stadt als Mehrheitseignerin eine entsprechende Änderung der Betriebserlaubnis für den Flughafen auf den Weg bringt. Der BUND forderte, diese für den Hamburger Flughafen so zu ändern, dass werktags von abends 22 Uhr bis morgens 6 Uhr keine Flüge stattfinden dürfen. Für Sonn- und Feiertage müsse das Nachtflugverbot von 22 bis 8 Uhr gelten. Die derzeitige Beschränkung an allen Tagen von 23 bis 6 Uhr werde immer häufiger übertreten, kritisierte der BUND.

Zehnmal mehr Beschwerden

Im vergangenen Jahr hatte es zehnmal mehr Beschwerden über Fluglärm gegeben als im Jahr zuvor. Nach neuesten Erhebungen der Umweltbehörde stieg die Zahl von rund 9.000 auf fast 90.000. Nach Informationen von NDR 90,3 hat sich aber nicht unbedingt die Zahl der Menschen erhöht, die unter Fluglärm leiden, sondern offenbar haben immer wieder die gleichen Leute Beschwerden an die Umweltbehörde geschickt. Die meisten von ihnen wohnen im Umland, vor allem in Elmenhorst und in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Aber auch in den Hamburger Walddörfern ist der Ärger über Fluglärm groß.

Beschränkungen für Flüge in der Nacht

Derzeit dürfen verspätete Maschinen Angaben der Stadt zufolge bis Mitternacht ohne Einzelausnahmegenehmigung starten und landen. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens dürfen bis auf medizinische Hilfsflüge und Notfälle nur Flüge mit Einzelausnahmegenehmigung durch die Behörde für Umwelt und Energie starten. Die Zahl dieser Ausnahmegenehmigungen nahm in den vergangenen Jahren den Angaben zufolge deutlich ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.03.2017 | 12:00 Uhr