Stand: 14.04.2017 08:09 Uhr

Viele Hamburger wollen Tempo 30 vor der Haustür

Viele Hamburger wollen vor ihrer Haustür Tempo 30 haben. Das ist das Ergebnis eines Aufrufs des Fahrradclubs ADFC. Mehr als 150 Bürger haben sich an der ADFC-Aktion beteiligt und wünschen sich etwa für die Straßen Am Bramkamp, in der Sierichstraße und an der Fruchtallee ein Tempolimit.

Behörden wollen Anträge prüfen

Für diese und andere Straßen wurde ein Antrag auf Tempo 30 eingereicht, wie die Polizei auf Anfrage von NDR 90,3 mitteilte. Die Anträge der Anwohner würden nun geprüft, erklärten die zuständigen Behörden. Das könne allerdings Wochen dauern.

Videos 03:00 min Pilotversuch in Niedersachsen: Tempo 30 auf der Hauptstraße? 26.02.2017 19:30 Uhr Mit Tempo 30 auf Hauptstraßen will das Land Niedersachsen die Messwerte von Stickoxid in den Griff kriegen. Video (03:00 min)

Das Interesse an der Aktion war aber laut ADFC weit größer. Das zeigt die Karte des Fahrradclubs ADFC. Jeder Anwohner, der sich erkundigt hat, wie er ein Tempolimit beantragen kann, hinterließ dort einen Punkt. Besonders viele Interessenten gab es etwa am Pillauer Weg in Wandsbek-Gartenstadt oder auch in der Sternschanze.

ADFC will Druck erhöhen

Der ADFC ist zufrieden mit der Resonanz. Er wollte mit der Aktion den Druck auf die Politik erhöhen, mehr gegen Luftverschmutzung und Lärm zu tun. Neueste Untersuchungen zeigen, dass auch im ersten Quartal 2017 an vielen stark befahrenen Straßen in Hamburg die Grenzwerte für Luftgifte wieder überschritten wurden.

Weitere Informationen mit Video ADFC-Aktion: Tempo-30-Zonen online beantragen Per Mausklick Tempo 30 vor der eigenen Haustür beantragen - diesen Service bietet der ADFC jetzt im Internet an. Doch was bringt die Aktion? Die Hamburger Behörden sind skeptisch. (22.11.2016) mehr Hamburg droht Strafe wegen Luftverschmutzung Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden: Legt Hamburg bis Juni keinen Maßnahmen-Katalog gegen Luftverschmutzung vor, zahlt die Stadt Strafe. Experten bezweifeln die Fristeinhaltung. (16.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2017 | 09:00 Uhr