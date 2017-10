Stand: 21.10.2017 13:57 Uhr

Viel Interesse an Walter Ulbrichts Nachlass

Ein Teil des Nachlasses des früheren DDR-Funktionärs Walter Ulbricht wurde am Sonnabend in Hamburg versteigert. Zehn Ausweise und Ausweispapiere standen dabei zum Verkauf. Der Auktionator Carsten Zeige rechnete im Vorfeld damit, dass viele der Stücke an private Sammler gehen würden. Obwohl die Auktion am Sonnabend in kleinem Rahmen stattfand, war das Interesse dennoch groß: Viele Menschen haben über das Telefon und das Internet mitgeboten.

Personalausweis und KPD-Mitgliedskarte

Neben den Parteiausweisen Ulbrichts und seiner Frau Charlotte ("Lotte"), kamen auch Ulbrichts Mitgliedskarte der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) sowie sein Personalausweis mit Fingerabdruck und Unterschrift unter den Hammer. Der brachte 4.500 Euro. Als Startpreis hatte Auktionator Zeige eine Summe von 10.000 Euro für alle Einzelstücke zusammen aufgerufen.

Neben Ulbrichts Nachlass wurden auch andere Objekte aus DDR-Zeiten verkauft wie zum Beispiel ein aus Gold gefertigter Karl-Marx-Orden von DDR-Generaloberst Friedrich Dickel.

Ulbricht ließ die Mauer bauen

Unter Walter Ulbricht (1893-1973) ließ die SED-Führung am 13. August 1961 die Berliner Mauer errichten. Von ihm stammt das berühmte Zitat "Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten".

Ein Besucher der Auktion sagte am Sonnabend NDR 90,3, dass es eben jene historische Stellung Ulbrichts war, die ihn zu der Auktion kommen ließ: "Ich bin historisch sehr interessiert und sehe Ulbricht als historische Person".

