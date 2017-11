Stand: 19.11.2017 07:12 Uhr

Vermummte attackieren Staatsanwaltschaft

Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Samstagabend am Gorch-Fock-Wall in Hamburg: 15 bis 20 Unbekannte haben gegen 19.30 Uhr einen Anschlag auf die Generalstaatsanwaltschaft verübt. Die Vermummten liefen auf das Gebäude zu und warfen mit Steinen und Farbbeuteln.

Reifen angezündet

Einige Fenster gingen dabei zu Bruch. Außerdem zündeten die Unbekannten auf der Straße vor der Staatsanwaltschaft Autoreifen an. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Die Angreifer konnten fliehen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Streifenwagen mit Blaulicht standen großräumig rund um den Tatort in der Innenstadt, vor allem vor den Messehallen wachten mehrere Einsatzwagen. Bisher führte die Fahndung aber nicht zum Erfolg.

