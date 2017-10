Stand: 18.10.2017 17:00 Uhr

Uni: Verhaltenskodex soll religiöses Leben regeln

Das Tragen religiöser Symbole wie Kreuz, Schleier, Davidstern oder Kippa ist in der Hamburger Universität erlaubt, Gebetszeiten werden bei der Vorlesungsplanungen aber nicht berücksichtigt: Die Universität hat am Mittwoch einen Verhaltenskodex vorgestellt, der das religiöse Leben auf dem Campus regeln soll.

Regeln für religiöses Campus-Leben

Die Zeiten hätten sich geändert, sagte Universitätspräsident Dieter Lenzen bei der Vorstellung des Papiers. Rückfragen hätten sich gehäuft, wie mit religiösen Konflikten auf dem Universitätscampus umzugehen sei. So hätten männliche Muslime Druck auf Frauen ausgeübt, ein Kopftuch zu tragen oder in der Bibliothek sei laut gebetet worden. Einzelne Vorkommnisse, so Lenzen, aber Anlass genug, um Regeln für das religiöse Leben aufzustellen. Die Universität Hamburg habe sich als bundesweit erste einen "so fundierten Katalog" zu Fragen der Religionsausübung gegeben. Eine Kommission aus zehn Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen erarbeitete den Verhaltenskodex.

Grundrecht auf Religionsfreiheit

So soll das Grundrecht auf Religionsfreiheit uneingeschränkt gewährt werden, sofern der Glauben oder Unglauben anderer respektiert und der wissenschaftliche Auftrag der Universität nicht beinträchtigt werde. Demnach ist eine Vollverschleierung nicht grundsätzlich verboten. Sie ist nur dann untersagt, wenn der wissenschaftliche Betrieb anderes vorschreibt: Schutzkleidung in Laboren oder die Identitätsfeststellung bei Prüfungen zum Beispiel. "Es geht nicht nur um Menschen muslimischen Glaubens", betonte die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Uni, Franziska Hildebrandt. Der Verhaltenskodex setzt auf Respekt und Toleranz. Lenzen hofft, dass dieser von allen Universitätsangehörigen anerkannt wird.

Religiöse Feste nur im "Raum der Stille"

Was aber bedeutet der Kodex konkret für das Leben an der Uni? Dies wird in einer zehn Punkte umfassenden "Ausführungsbestimmung des Präsidiums" geklärt. Dort heißt es etwa, dass religiöse Feste nur in dem eigens vor rund zehn Jahren eingerichteten "Raum der Stille" begangen werden dürfen. Und dort werde keine Form der Diskriminierung geduldet - auch nicht die "Diskriminierung des weiblichen oder männlichen Geschlechts durch eine geschlechtsspezifische Teilung des Raumes". Rituelle Handlungen sind nur so lange zulässig, wie sie nicht von anderen als aufgedrängt empfunden werden. Dieses ist beispielsweise bei rituellen Fußwaschungen in sanitären Anlagen der Fall. Diese sind untersagt. Das gilt auch, wenn beispielsweise Gebete in Räumen der Universität oder auf dem Campus laut gesprochen werden.

AStA: Kodex geht in die richtige Richtung

Lenzen erläuterte, es sei darum gegangen, die Konflikte des Alltags auf die Basis einer wissenschaftlich begründeten Expertise zu stellen. Die abgeleiteten Regelungen für den Kodex seien also nicht aus dem Bauch oder kruden Auslegungen des Hausrechts heraus erfunden worden, sondern sie seien fundiert. "Das war uns sehr wichtig, denn dann ist es auch leichter, in der Universität Verständnis dafür zu erwecken, dass bestimmte Formen gehen und andere nicht." Im AStA findet der Vorstoß Zustimmung. Der Kodex gehe tendenziell in die richtige Richtung, sagte Hildebrandt. "Es ist ein Verhaltenskodex für alle Uni-Mitglieder, auf dessen Basis man sich hier begegnen will."

