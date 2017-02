Stand: 11.02.2017 18:57 Uhr

Venezianischer Karneval in Hamburg

Ein Hauch des berühmten venezianischen Karnevals weht an diesem Wochenende durch Hamburg. Zum 16. Mal findet der "Maskenzauber an der Alster" in diesem Jahr statt. Bei eisigen Temperaturen haben mehrere Dutzend Menschen mit Masken und farbenfrohen Kostümen am Sonnabend rund um die Alsterarkaden ihr närrisches Unwesen getrieben. "Es ist eine Hamburger Hommage an den barocken venezianischen Karneval", sagten die Organisatoren.

Ein Hauch von Venedig in Hamburg









Auch am Sonntag findet der Maskenzauber, der sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in Hamburg entwickelt hat, wieder statt. Von 15 bis 17.30 Uhr flanieren die Teilnehmer dann zwischen Alsterarkaden und Colonnaden. Jedes Jahr sind zwischen 50 und 100 Menschen aus ganz Deutschland dabei. Ihre Masken sind laut Organisatoren teils gekauft oder extra angefertigt. Einige fertigten sie aber auch selbst.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.02.2017 | 19:30 Uhr