Polizei-Tweets: Von skurril bis dramatisch

Die Hamburger Polizei hat die Social-Media-Kanäle in eigener Sache geflutet: Mit einer Twitter-Aktion wollten die Beamten einen besseren Einblick in ihre Arbeit geben. Von Freitagmittag bis in die Nacht saßen zwölf Mitarbeiter des Social-Media-Teams im Lagezentrum Nord und twitterten bei dem Marathon unter dem Hashtag #12hPEZ über die Einsätze der Hamburger Polizei.

"Wollen zeigen, dass wir moderne Polizei sind"

Polizeipressesprecher Timo Zill sagte, es gehe bei der Aktion auch darum, jüngere Menschen zu erreichen. "Wir wollen zeigen, dass wir eine moderne Polizei sind", sagte Zill am Freitag. Insgesamt gingen bei der Aktion 575 Tweets ein, viele davon launig formuliert, einige auch mit ernstem Hintergrund.

Immer wieder zu laute Nachbarn:

Einen großen Anteil der polizeilichen Arbeit hatten in der Nacht die Einsätze wegen Ruhestörungen:

In einem weiteren Tweet heißt es: "Schlaflos in #Altona, #Hamm, #Winterhude, #Barmbek: Wegen Ruhestörungen werden wir zu Party-Crashern!"

Viele Promille-Einsätze:

Immer wieder gab es Einsätze, bei denen offenbar große Mengen Alkohol eine Rolle spielten.

In Winterhude versuchte demnach ein Betrunkener, den Verkehr zu regeln. "Sicherlich nett gemeint, aber gefährlich. Wir bitten zurück auf den Gehweg", kommentierte die Social-Media-Redaktion.

Einige ernste Fälle:

Doch die Meldungen zeigten auch den harten Teil der polizeilichen Arbeit. So mussten etwa die Beamten in Neugraben wegen eines Todesfalls in eine Wohnung.

In St. Georg soll es eine heftige Schlägerei mit fünf Personen gegeben haben und in Volksdorf griffen 20 Jugendliche zwei Mädchen an. "Die #Funkstreifenwagen gehen auf Funk und wir gehen dazwischen!", hieß es dazu bei Twitter. Auch Einbrüche wurden gemeldet, ebenso eine Reihe von Fehlalarmen wie diesem hier:

Zahl der Follower blieb fast konstant

Die Zahl der Follower stieg während der Aktion unwesentlich. Vor dem Twitter-Marathon waren es rund 70.000 Twitter-Nutzer, am Morgen danach waren es etwa 500 mehr. Mit der Nutzung der sozialen Netzwerke will die Polizei auch Nachwuchs werben und für mehr Sicherheit sorgen.

Twitter-Marathon: Was die Polizei beschäftigt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.03.2017 09:00 Uhr Autor/in: Beyers, Bert Was die Hamburger Polizei in einer Freitagnacht in Atem hält: Das Social-Media-Team hat zwölf Stunden lang über die Einsätze der Beamten getwittert.







