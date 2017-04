Stand: 29.04.2017 07:09 Uhr

Traditionsschiffe: Dobrindt plant Finanzhilfe

Im Streit um neue Sicherheitsrichtlinien für Traditionsschiffe hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Viele der Traditionsschiffs-Crews an Nord- und Ostsee fürchten ein Aus, wenn die umstrittenen Regeln unverändert in Kraft treten. Dann drohten teure Umbauen, um die neuen Richtlinien zu erfüllen. Die Vereine befürchten, dass sie ihre Schiffe dann stilllegen müssen, weil sie die Arbeiten nicht bezahlen können. Betroffen von den Richtlinien sind etwa 100 zugelassene Traditionsschiffe an Nord- und Ostsee, die auch Passagiere befördern dürfen.

Hamburger Traditionsschiffe in Stiftungsbesitz













Gespräche in Berlin geplant

Dobrindt sagte nun auf Anfrage von NDR 90,3, es gehe ihm nicht darum, über zusätzliche Auflagen und Kosten den Traditionsschiffern Schaden zuzufügen. Er lasse über finanzielle Hilfen mit sich reden. Gleichzeitig räumte der Minister Fehler bei der Erarbeitung der Richtlinie ein. Es gebe das ein oder andere Missverständnis: Anders als von manchen behauptet habe er nicht nur Verständnis für Tradition, die mit Lederhosen zu tun habe, so der CSU-Politiker. In den kommenden Wochen hat Dobrindt Vertreter der Traditionsschiffe nach Berlin eingeladen.

Erleichterung bei den Verkehrsministern

Die Verkehrsminister der Länder begrüßten es bei ihrer Frühjahrskonferenz in Hamburg, dass sich der Bund in Sachen Traditionsschiffe gesprächsbereit zeigt - wenn auch ein wenig spät, so Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer. Die Verkehrsminister der fünf norddeutschen Länder hatten gefordert, dass die geplanten Sicherheitsrichtlinien für Traditionsschiffe entschärft werden. Die Traditionsschiffe gehörten zum kulturellen und maritimen Erbe Deutschlands und müssten für nachfolgende Generationen bewahrt werden, so ihre Meinung.

Regeln treten bald in Kraft

Innerhalb der kommenden Wochen sollen die neuen Regeln für historische Schiffe in Kraft treten. Sie beruhen auf einer Verordnung, die nach jahrelangem Tauziehen von der Europäischen Union in Brüssel geprüft werden muss. Sie regelt Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen, Bau, Ausstattung, Betrieb und Besatzung von Traditionsschiffen. Viele Schiffe müssten aufwendig und teuer umgebaut werden, um der Richtlinie zu entsprechen. Außerdem sieht sie beispielsweise vor, dass die meistens ehrenamtlichen Crews künftig ähnliche Qualifikationen wie Berufsseeleute vorweisen müssen.

Dobrindt: Hilfe für Traditionsschiffe NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.04.2017 07:00 Uhr Autor/in: Lehmann, Dietrich Im Streit um die neue Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe stellt der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt nun finanzielle Hilfen in Aussicht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2017 | 07:00 Uhr