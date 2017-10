Stand: 29.10.2017 15:42 Uhr

Tote Zweijährige: Polizei fasst verdächtigen Vater

Die Polizei hat einen 33-Jährigen gefasst, der dringend tatverdächtig ist, seine zweijährige Tochter im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek getötet zu haben. Nach Angaben der Polizei sei der Mann am Sonntagmittag in Spanien gefasst worden. Spanische Zivilfahnder hätten den Beschuldigten in der Region San Sebastian lokalisiert und dort verhaftet.

Mädchen wurde am Montagabend gefunden

Am Montagabend hatten Polizisten das Kind tot in der Wohnung der Familie gefunden. Die 32 Jahre alte Mutter war zur Polizeiwache gegangen, um ihren Mann wegen Bedrohung anzuzeigen. Als die Beamten die Wohnung betraten, entdeckten sie das tote Kind. Das Mädchen war durch eine Schnittverletzung am Hals gestorben. Noch in der Nacht leitete die Polizei die Fahndung nach dem Vater ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

Videos 01:54 Schutz für Opfer nach Verbrechen in der Familie NDR//Aktuell Nach dem Tod einer Zweijährigen in Hamburg wird die Mutter vom Opferschutzbund "Weisser Ring" betreut. Kristina Erichsen-Kruse berichtet von den Herausforderungen in diesem Fall. Video (01:54 min)

Flucht führte über Frankreich

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe die Flucht des Mannes über Frankreich nach Spanien geführt. Das Landeskriminalamt habe sich bei den Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Hamburg eng abgestimmt und mit dem Bundeskriminalamt, den französischen und spanischen Behörden zusammengearbeitet.

Mann ist abgelehnter Asylbewerber aus Pakistan

Der 33-Jährige ist ein abgelehnter Asylbewerber aus Pakistan. Entsprechende Medienberichte hatte ein Sprecher der Ausländerbehörde bestätigt. Der Mann hatte Ende 2011 in Hessen Asyl beantragt. Anfang 2012 wurde der Antrag abgelehnt. Im Juli 2012 war der Mann ausreisepflichtig, wurde aber weiter geduldet. Er lernte später seine Frau kennen, die er nach islamischem Recht heiratete. Warum der Mann in der Zwischenzeit nicht abgeschoben wurde, konnte der Behördensprecher nicht sagen.

Im Januar 2016 zog der Mann nach Hamburg

Nach der Geburt des Mädchens durfte der Pakistaner im Januar 2016 nach Hamburg ziehen. Hier stellte er einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis, der den Angaben zufolge jedoch abgelehnt wurde. Dagegen legte der Vater Widerspruch ein. Sein Anwalt erreichte mit einem Eilantrag einen sogenannten Hängebeschluss des Verwaltungsgerichts. Das heißt, der Mann durfte aufgrund der familiären Bindung vorerst nicht abgeschoben werden.

Jugendamt betreute die Familie

Das Jugendamt im Bezirk Harburg betreute die Familie. Eine erste Aktendurchsicht habe ergeben, dass zweimal das Wort Kindeswohlgefährdung gefallen sei, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts. Der Verdacht habe sich aber in beiden Fällen nicht bestätigt. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers mehrfach wegen häuslicher Gewalt gerufen worden. Eine Nachbarin hatte den 33-Jährigen am Anfang der Woche als "hochaggressiv" bezeichnet.

Fall beschäftigt Hamburgische Bürgerschaft

Der gewaltsame Tod des Mädchens wird auch ein Fall für die Hamburgische Bürgerschaft. Auf Antrag der CDU und mit Zustimmung aller Parteien wird sich der Familienausschuss in seiner nächsten Sitzung am 3. November mit dem Fall befassen. Das Jugendamt Harburg wird dann im Mittelpunkt stehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.10.2017 | 16:00 Uhr