Hamburg-Kommentar: Der Irrweg an der Elbe von Reinhard Postelt

"Stadt Hamburg an der Elbe Auen - wie bist du stattlich anzuschauen."

So singen wir es seit 1828 in der Hamburg-Hymne. Der stolze Blick aufs Elbufer ist den Hamburgern quasi in die Wiege gelegt. Da darf es Altonas Grüne und Sozialdemokraten nicht wundern, dass die Idee eines 6 Meter breiten Betonradwegs mitten über den Elbstrand für ein wahres Pfeifkonzert auf Leserbrief- und Internet-Seiten sorgt. Zu Recht!

"Mehr Hamburg geht nicht", ruft manch einer vor der "Strandperle" in Övelgönne aus - im Sand sitzend, mit einem Glas in der Hand und dem Blick auf den Containerhafen. Dort einen dicken Radweg zu planen, der bei Flut gemessen 25 Prozent des Sandstrands einnimmt, ist schlicht Unsinn.

"Fake News" oder Glaubwürdigkeitsfalle

Doch Altonas grüne Verkehrsexpertin Eva Botzenhart hält den Protest für "von den Medien herbei geschrieben", man prüfe doch nur. Und ihr SPD-Kollege Hendrik Sternberg spricht gar von "Fake News". Natürlich schimpft sich jetzt beim Thema Elberadweg manch eingefleischter Autofahrer den Frust von der Seele, weil er sich schon länger durch die Förderung des Radverkehrs gestoppt fühlt.

Tatsächlich nimmt aber die Glaubwürdigkeit der ganzen Fahrradpolitik des Senats Schaden, wenn widersinnige Einzelprojekte durchgezogen werden, nur weil die Radlobby gerade einen Freifahrtschein vom Senat besitzt.

Notbremse der Zweiten Bürgermeisterin

Bevor ihre Altonaer Grünen gänzlich auf den Holzweg fuhren, steckte ihnen Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank einen Ast in die Speichen. Im Studio von NDR 90,3 verkündete die Grüne: "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Überlegungen Realität werden." Es gehe doch um den Charakter des Elbstrands!

Die Notbremse knirschte zwar, zeigte aber Fegebanks politisches Gespür. Ihre Parteifreunde hatten schlicht übersehen, dass sonst das grüne Kernanliegen unter die Räder gekommen wäre: der Schutz der Natur. Nun prüft das Bezirksamt verstärkt, auf der parallelen Elbchaussee Radspuren zu schaffen. Aber Rot-Grün in Altona schließt den Strandweg immer noch nicht aus.

Am Wochenende runter vom Rad?

Wie wäre es denn mit einem Kompromiss - zum Nulltarif: Vor Övelgönne vorhanden ist ja der schmale Fußweg. Gebt ihn Montags bis Freitags auch für Radfahrer frei! Nur am Wochenende, wenn viele Fußgänger unterwegs sind, müssen die Radler absteigen. Am Blankeneser Elbufer gibt es eine entsprechende Regelung für Autos.

Das könnte der Königsweg für die Radler an der Elbe sein.

