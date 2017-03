Stand: 29.03.2017 17:04 Uhr

Streit über Verbot der Vollverschleierung

Die Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft haben am Mittwoch über das Thema Vollverschleierung gestritten. CDU und AfD scheiterten dabei im Parlament mit ihren Anträgen für ein Verbot der Vollverschleierung. Sowohl die rot-grüne Koalition als auch FDP und Linke waren sich einig, dass ein pauschales Verbot von Burka oder Nikab sowohl rechtlich als auch politisch der falsche Weg sei. Gleichwohl waren sich alle Fraktionen einig, dass die Vollverschleierung frauenverachtend und grundsätzlich abzulehnen sei.

Senat soll Regelungen überprüfen

Mit den Stimmen der rot-grünen Mehrheit wurde der Senat beauftragt, zu prüfen, ob die bereits bestehenden Regelungen ausreichen, oder ob sie an ein neues Bundesgesetz angepasst werden müssen. Wenn es Anpassungsbedarf gebe, soll der Senat hierzu der Bürgerschaft einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.

Bürgerschaft debattiert über Vollverschleierung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.03.2017 17:00 Uhr Autor/in: Frerichs, Volker In der Hamburgischen Bürgerschaft scheiterten CDU und AfD mit Anträgen für ein Verbot der Vollverschleierung. Der Senat soll nun prüfen, ob Anpassungen an ein neues Bundesgesetz nötig sind.







"Mobile Frauengefängnisse"

Die AfD wollte die Vollverschleierung generell untersagen. Fraktionschef Jörn Kruse: "Vollverschleierungen sind mobile Frauengefängnisse. Sie rauben den Frauen ihre Individualität und machen sie zu uniformen Wesen. Vollverschleierung ist aber nicht frauenverachtend, sondern auch integrationsverachtend." Alle anderen Parteien in der Bürgerschaft lehnten den AfD-Antrag ab. Die CDU wollte eine "vollständige Gesichtsverhüllung in sensiblen öffentlichen Bereichen verbieten". Nach Ansicht der rot-grünen Koalition ist eine Verschleierung etwa an Schulen in Hamburg seit Jahren untersagt, zum anderen liege im Bundestag ein Gesetzentwurf, der es Beamten im Dienst untersagen soll, das Gesicht zu verhüllen. SPD und Grüne lehnten den Antrag ab. Die Linke wies zudem darauf hin, dass die Zahl vollverschleierter Frauen in Hamburg so gering sei, "dass man sie nur sehr selten antrifft".

