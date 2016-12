Silvester-Übergriffe: Geister, die ich rief

Stand: 30.12.2016 07:00 Uhr

Vielleicht war sie eben noch schick essen mit ihrem "Mann", wie sie ihn nennt. Als Belohnung für das Wochenende mit so vielen Kunden. Dann hat sie sich die schwarze Leggins angezogen, die Mütze mit den Glitzersteinen aufgesetzt und die schwarzen Moonboots zugeschnürt. Ihr Mann fährt vielleicht mit den Kumpels zum Fitness und dann feiern. Ihr Mann ist ihr Zuhälter. Sie steht jetzt im dunklen Dezember auf der Davidstraße und wartet auf Freier. Lange blondierte Haare fallen über ihre Schultern. Sie ist Mitte 20. Deutsche Frauen mit deutschen Zuhältern warten hier auf Touristen. Willkommen in Hamburg St. Pauli.

Nach den Angriffen in der Silvesternacht 2015/16 wollen Clubbesitzer und Kiezgrößen den feiernden Frauen auf der Reeperbahn in diesem Jahr Sicherheit geben - mit mehr Türstehern und Überwachung. Das Rotlichtmilieu wird zum Beschützer der Damenwelt. Dabei fördert es ein Frauenbild, das Frauen zum Objekt degradiert: käuflich und jederzeit verfügbar. Und das Männerbild? Hier gewinnt der Stärkere, der Rücksichtslosere.

NDR.de: Jede Frau, die auf St. Pauli als Prostituierte steht, ist ein Besitz?

Jörn Blicke, Polizei Hamburg: Ja klar.

NDR.de: Was ist mit denen, die sagen, sie machen es freiwillig?

Blicke: Ich kenne keine. Und ich würde es auch nicht glauben. Schon gar nicht auf St. Pauli.

Jeder Zuhälter hat seine Prostituierte

Die Frauen auf den Straßen von St. Pauli haben bis auf wenige Ausnahmen Zuhälter. Einen Mann also, der sie "beschützt", von ihrem Lohn lebt und sie zur Prostitution antreibt. Die beiden lernen sich kennen, vielleicht in der Disco. Die Frau verliebt sich, eine Paar-Beziehung entwickelt sich, manche leben zusammen. "Zuhälter sind Profis. Ihr Job ist es, Frauen anzusprechen, damit die für sie anschaffen gehen. Der Job der Frauen ist, es blauäugig zu sein und zu glauben, dass er sich in sie verliebt hat", fasst Jörn Blicke nüchtern zusammen. Wenn der langjährige Leiter "Milieu und Rockerkriminalität" des Landeskriminalamtes (LKA) Hamburg von Zuhältern erzählt, läuft ein Film im Kopf, der vor Klischees übersprudelt: toller Typ, viel Geld, tiefergelegtes Auto, Fitnessstudio, blingbling. Die Frau ist für ihn Mittel zum Zweck: manipulierbar dank rosaroter Brille. "Das muss man sich nochmal klar machen: Die Frauen sind dafür da, Geld zu verdienen, für sonst nichts. Und wenn sie kein Geld mehr bringt, muss sie eben weg oder wird verkauft."

Die Frauen würden den zerstörerischen Teil der Beziehung zunächst verdrängen und fühlten sich geschützt und geliebt, erklärt Maike Hahnke von der Beratungsstelle für Prostitution "Sperrgebiet St. Pauli". Besonders junge Frauen seien empfänglich für die Versprechungen der Zuhälter. Sie kämen aus allen sozialen Schichten. "Die Männer statten dich aus und sagen dir irgendwann, die Schulden müsstest du abarbeiten. Das sind deine Blockschulden." Physische Gewalt zwischen Freier und Prostituierter habe abgenommen. Oft reiche schon Liebesentzug oder die Androhung von Gewalt, wenn die Frau widerspreche. Nachtarbeit, eigenes Schamgefühl und Vorurteile der anderen: Langsam geht so das alte soziale Umfeld der Frauen kaputt.

St. Paulis Straßen sind "deutsch"

Knapp 300 sagt Hahnke, etwa 400 sagt Blicke: Wie viele Frauen genau auf St. Pauli sexuelle Dienste anbieten, weiß keiner. "Wir haben hauptsächlich Kontakt zu Frauen, die in irgendeiner Form Probleme haben", betont Hahnke. Es gebe sicher einige wenige, die diesen Job gerne machten, ergänzt Blicke. "Prostitution ist nicht nur schwarz und weiß. Aber St. Pauli ist dunkelgrau." Das Besondere auf den Straßen um die Reeperbahn ist, dass fast nur deutsche Frauen hier arbeiten, sagen die Experten. In St. Georg am Hauptbahnhof und in den Bordellen hingegen sind es vor allem Osteuropäerinnen: Armutsmigranten über die sich die Hamburger Stammkunden freuen.

Bilanz der Silvesternacht: 410 Opfer, 1 verurteilter Täter

410 Opfer und nur 1 verurteilter Täter: 410 Frauen haben sich nach der Silvesternacht 2015/16 in Hamburg bei der Polizei gemeldet. Sechs Männer wurden wegen sexueller Nötigung angeklagt. Vier freigesprochen, einer bekam Bewährung, ein Prozess läuft noch. Frauen belästigen oder sie wie ein Objekt benutzen, hat in unserem Land meist keine Konsequenzen: Das ist die Bilanz der Silvesternacht. Das ist die Botschaft an Täter und Opfer.

Viele Stimmen erhoben sich zu Beginn des Jahres dagegen, dass die Angriffe aus der Silvesternacht als einmaliges Ereignis wahrgenommen wurden, obwohl jeden Tag Frauen in Deutschland Opfer von sexueller Gewalt werden. Bei jeder zweiten Frau ist der Täter der eigene Partner. Nur jeder siebte Täter ist ein Unbekannter. Aktionen wie #ausnahmslos, die Männer von "nicht mit mir" oder der Deutsche Juristinnenbund wehrten sich dagegen, dass einige so taten, als würde es keine deutschen Sexualstraftäter geben; als sei Gewalt gegen Frauen ein importiertes Problem der Einwanderer.

"Wie zivilisiert eine Gesellschaft wirklich ist, zeigt sich an ihrem Umgang mit den Frauen." Deutscher Juristinnenbund, Januar 2015

Damit prangerten sie das Frauenbild in unserer Gesellschaft an. Sie meinten damit vor allem auch das Frauenbild am Tatort St. Pauli.

Emanzipierte Frauen aber kein emanzipiertes Frauenbild

"Das Frauenbild, das hier vermittelt wird, ist alles andere als emanzipiert", sagt Julia Staron, Quartiersmanagerin auf der Reeperbahn. Die Frauen die bewusst entscheiden, sich auf Brust und Po zu reduzieren, weil es zum Job dazugehört, seien zwar in gewisser Art selbstbewusst. "Das Bild, das bei den Besuchern ankommt, ist allerdings ein ganz anderes." Staron sieht dank der Diskussion über die Silvesternacht die Chance, das Frauenbild auf St. Pauli und in der Gesellschaft aufzuarbeiten. Auf Pauli gebe es Kiez-Regeln, hier arbeiteten viele starke Frauen. Aber einige Barfrauen empfänden sexuelle Belästigung schon als Alltag, sagt Staron. Und fast alle Prostituierten, die in einer Studie des Bundesministeriums befragt wurden, waren sexuell belästigt worden. Prostituierte gelten zu vielen als Freiwild.

Arbeitsprinzip Betrug

Polizist Blicke meint, Freier könnten nicht erkennen, wie "freiwillig" eine Prostituierte ihrem Job nachgehe. "Auf St. Pauli gibt es für mich keine freiwillige Prostituierte. Die Frauen glauben das vielleicht, weil sie noch die Rosa-Herzchen-Brille aufhaben." Sozialarbeiterin Hahnke bestätigt, die Frauen würden das Gefühl haben, die Männer in der Hand zu haben.

Für die Polizisten sind die Frauen immer die Opfer. Auch, wenn sie selbst Täterinnen werden und betrügen. "Auf St. Pauli gilt das Arbeitsprinzip: Wir versuchen alle über den Tisch zu ziehen. Die Touristen werden ausgenommen - die kommen sowieso nie wieder", erklärt Blicke. Mit 30 Euro für Sex lockten die Frauen die Freier an. Sind die erstmal auf dem Zimmer, kobern die Frauen nach. Blowjob, Handjob, französisch: Alles kostet extra. Einige Bordelle seien sauber, andere förderten den Betrug. Vor einiger Zeit hätte das LKA Betrugsfälle in zwei Bordellen untersucht, erzählt Blicke. Drei Monate lang, 100.000 Euro Schaden. Mit Dunkelziffer eher 500.000 Euro. "Die meisten Geprellten erstatten halt keine Anzeige."

Wenn sie jeden Mann mitnehmen, kann es gefährlich werden

Die Kunden empfinden Scham. Genauso wie die Frauen. "Manchmal nehmen sie irgendwelche Männer mit oder übersteigen Schamgrenzen, weil sie ihr Tagespensum nicht erfüllt haben und noch Geld brauchen", erklärt Sozialarbeiterin Hahnke. Das kann dann gefährlich werden für Körper und Seele.

Sobald die rosarote Brille auf den Zuhälter-Freund Kratzer bekommt, hätten viele Prostituierte erste Gedanken an den Ausstieg, sagt sie. Dann helfen ihre Kollegen bei der Wohnungssuche, beantragen Sozialleistungen, suchen einen Therapieplatz. Und sie helfen einigen Frauen auch, erst einmal unterzuschlüpfen.

39 Euro kostet die Frau im Geiz-Club

Auch in dieser Silvesternacht werden wieder dutzende Frauen auf Freier warten. Ihre Zuhälter im Rücken. Neben ihnen werden andere Frauen ausgelassen feiern. Sie wollen Clubbetreiber, Türsteher und Geschäftsmänner dieses Jahr besser schützen. Dass auf St. Pauli allerdings genau die Frauen- und Männerbilder produziert werden, die die Grundlage für sexuelle Gewalt sind, scheinen viele zu verdrängen.

