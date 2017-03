Stand: 22.03.2017 17:58 Uhr

Silvester-Übergriffe: Freispruch gefordert

Im wohl letzten Prozess um sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch Freispruch beantragt. Die Behörde hält die Vorwürfe gegen den 34 Jahre alten Angeklagten für nicht erwiesen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Auch der Verteidiger forderte Freispruch für seinen Mandanten. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

Fotos als umstrittenes Beweismittel

Zu Prozessbeginn war dem Iraner sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall, gefährliche Körperverletzung, Raub und tätliche Beleidigung vorgeworfen worden. Er sollte nahe der Reeperbahn zusammen mit anderen Männern erst eine 21-Jährige und danach zwei andere Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren eingekreist und sexuell genötigt haben. Als Beweismittel sollten Fotos eines Partyfotografen und die Aussagen der betroffenen Frauen dienen.

Zu schnell festgelegt?

Doch nach Ansicht des Staatsanwalts hätten die Zeuginnen nur geschlussfolgert, dass der Angeklagte der Täter sei - wirklich erkannt hätten sie ihn nicht. Der Verteidiger sprach in seinem Plädoyer von Fehleinschätzungen der Polizei, von suggestiven Befragungen und falschen Entscheidungen. Man hätte sich schnell festgelegt, wer es wohl war und entlastendes Material - wie Handyfotos, die den Angeklagten zum Tatzeitpunkt am S-Bahnhof Reeperbahn zeigen - nicht beachtet.

Freisprüche in anderen Prozessen

In der Silvesternacht 2015/16 sollen mehr als 400 Frauen in Hamburg auf der Großen Freiheit oder am Jungfernstieg Opfer sexueller Übergriffe oder von Diebstählen geworden sein. So viele Anzeigen gingen jedenfalls bei der Polizei ein. Die Staatsanwaltschaft leitete 245 Ermittlungsverfahren ein. Allerdings ist es nur in wenigen Fällen zu Anklagen gekommen. Zwei andere Prozesse waren im vergangenen Jahr mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Im ersten Fall erkannten die beiden geschädigten Frauen den Angeklagten vor dem Amtsgericht nicht wieder. Im November sprach das Landgericht drei weitere Männer frei. Nach Ansicht der Strafkammer hatten die Ermittler bei der Vorlage von angeblichen Täterfotos schwere Fehler gemacht. Eine Verurteilung gab es bislang nur in einem besonders gelagerten Fall. Der zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilte Täter war einer Frau von der Reeperbahn in der S-Bahn nach Stellingen gefolgt und hatte sie dort angegriffen und verletzt.

